Nikola Jokic faz história: empata o recorde triplo-duplo de Wilt Chamberlain

Nikola Jokic empatou Wilt ChamberlainO recorde triplo-duplo perfeito ao produzir 26 pontos, 14 rebotes e 10 assistências enquanto o Denver Nuggets demolia o Grizzlies de Memphis em 28 de dezembro.

Os atuais campeões derrotaram os Grizzlies por 142-105, que ficaram em terceiro lugar na Conferência Oeste, para melhorar seu recorde para 23-10 (0,697) enquanto perseguiam o Os Timberwolves de Minnesota (23-7, 0,767).

Nikola Jokic surpreendente enterrada atlética faz os fãs se perguntarem o que mais ele pode fazer

Jokiccomo sempre, estrelou pelo time ao fazer 11-11 em campo, acertando seu único arremesso de três pontos e acertando três em três na linha para uma precisão de arremesso de 100% que fez história.

Ele empatou o lendário Wilt Chamberlain para um terceiro triplo-duplo com chute perfeito e a dupla também compartilha a honra de ser os únicos jogadores a fazer vários triplo-duplos sem perder um field goal em um mínimo de 10 tentativas.

Seguiu-se a outra saída de elite contra o Guerreiros do Golden State na segunda-feira, 25 de dezembro, quando ele fez 18-18 em três tentativas de arremesso na vitória por 120-114 sobre Stephen Currydo lado.

A louca forma triplo-duplo de Jokic

Jokic é uma das propriedades mais quentes do basquete, se não a mais quente, e parte disso se deve à sua produção incrivelmente consistente e volumosa para o Denver Nuggets, sendo uma parte fundamental da razão pela qual eles venceram as finais da NBA de 2023.

Seu triplo-duplo contra o Grizzlies foi o 116º de sua carreira, ficando em quarto lugar na história da NBA, atrás Magia Johnson (138), Oscar Robertson (181) e Russell Westbrook (198).

Quando ajustado pelas porcentagens de triplo-duplo em relação aos jogos disputados, o sérvio está atualmente no ritmo de vencê-los quando chegar ao mesmo número de jogos disputados.

Jokica pontuação é de 18,4%, em comparação com 15,2% para Johnson17,4% para Roberto e 17,6 para Westbrook e o companheiro de equipe do sérvio, Peyton Watsonresumido Jokic‘s simplesmente dizendo: “Nunca vi um triplo-duplo antes de jogar com ele e agora os vejo o tempo todo.”