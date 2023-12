Nocaute do ano do MMA Fighting em 2023: Israel Adesanya x Alex Pereira

Israel Adesanya acabava de chegar aos 47 minutos de luta sancionada contra Alex Pereira e a história se repetia.

Tudo começou com um chute na perna, como acontece com muitas coisas na órbita de Pereira, e de repente Adesanya pareceu machucado enquanto recuava para a jaula. Foi aqui que a turnê de vingança de Adesanya foi interrompida abruptamente cinco meses antes, quando seu confiante desmantelamento do temível brasileiro virou um centavo, cortesia de um gancho de esquerda, como tantas finalizações de Pereira fazem.

Os apostadores preferiram Adesanya na revanche do MMA, acreditando que ele simplesmente perdeu o foco e foi pego por um dos lutadores mais fortes do esporte. Quando o ex-campeão disparou e deu alguns chutes assustadores, a história pareceu semelhante à da última luta, com a habilidade de Pereira de anular as superioridades técnicas de Adesanya com alguns chutes bem colocados. Criptonita, personificada.

Só que desta vez Adesanya não ficou em sua concha. Alguns dos melhores momentos para atacar neste jogo são quando você está sendo atacado, e quando Pereira lançou seu gancho de esquerda mortal, foi baixo o suficiente para Adesanya passar por cima ao mesmo tempo.

A chicotada produzida pela mão direita de Adesanya deu origem a outra, desta vez um tiro mortal que impediu Pereira de se recuperar. Demorou sete anos para chegar a essa sequência, desde o momento em que pisaram pela primeira vez no ringue de kickboxing como dois dos talentos mais brilhantes do circuito internacional. Já se passaram seis desde que o gancho de esquerda de Pereira desferiu Adesanya de forma brutal. Para piorar a situação, o filho mais novo de Pereira zombou do nativo da Nigéria.

Adesanya é conhecido por suas paralisações e comemorações pós-vitória; o cara poderia facilmente ser um dançarino profissional. Nunca, porém, eles foram imbuídos de tanta história e sofrimento. E então, quando Pereira caiu na tela, Adesanya fez o seguinte:

Então, em um dos momentos mais gelados já vistos dentro do octógono, ele fez o seguinte:

Adesanya se tornou o oitavo lutador do UFC a ser bicampeão, e por isso, e toda a rica tapeçaria de sua rivalidade com Pereira, Adesanya x Pereira 2 (ou 4, se contar a não mistura de artes marciais) é o “Nocaute do Ano”.

Luta de MMA, Getty Images

2. JOSH EMMETT VS. BRYCE MITCHELL

Foto de Sean M. Haffey/Getty Images

Os nocautes nos dão uma janela desconfortável não para a resposta do cérebro a um trauma repentino e violento, mas para a resposta de um lutador específico a esse desligamento. Existem pontos em comum, é claro, mas há tantas variáveis ​​da física em ação que é difícil prever. Não há como dizer exatamente como um corpo se comportará quando for submetido a esse tipo de estresse – se um lutador fica completamente inconsciente ou não, por quanto tempo e, talvez o mais preocupante, por quanto tempo um nocaute reverbera no cérebro a longo prazo. .

Algumas manifestações de trauma são simplesmente assustadoras, e a destruição de Bryce Mitchell por Josh Emmett no UFC 296 é um dos exemplos mais notáveis ​​dos últimos anos. Tão violenta foi a força da mão direita de Emmett que Mitchell sofreu uma pequena convulsão enquanto estava deitado na tela do octógono – e isso foi depois que seu corpo voltou à “resposta de esgrima” vista em nocautes brutais. De acordo com um médico, o soco de Emmett não apenas causou um curto-circuito no cérebro de Mitchell, mas também causou uma onda de eletricidade que fez seu corpo tremer incontrolavelmente.

Verdade seja dita, isso não parece algo que valha a pena comemorar. Mitchell aceitou a luta em pouco tempo e estava claramente mal preparado para a melhor arma de Emmett. Quem sabe se ele voltará a ser o mesmo. Portanto, a segunda seleção para “KO do Ano” é tanto um conto de advertência quanto um prêmio: veja o que Josh Emmett é capaz de fazer e, por favor, pelo amor de Deus, não fique diretamente na frente dele.

3. ROBBIE LAWLER VS. PREÇO NIKO

Foto de Steve Marcus/Getty Images

Lawler teve um recorde de 1-5 em suas últimas seis partidas e, como um dos lutadores mais antigos do UFC, parecia estar inscrito na versão terrível do plano de aposentadoria do octógono da promoção, servindo como trampolim para talentos de aclamação decrescente.

Uma luta de aposentadoria no UFC 290 – anunciada como tal quase nunca para veteranos do octógono – ameaçou outra jornada chata até o pôr do sol. Finais alegres não são a especialidade do UFC, e então, quando Lawler teve uma performance vintage com uma surra de Price no primeiro round, um discurso sincero pós-luta pareceu ser o melhor que poderia conseguir para Robert Glenn Lawler. .

Em vez disso, o UFC colocou na fila uma compilação de grandes sucessos para Lawler e o resto do público absorverem. Não foi uma grande façanha de fazer um filme – foi apenas legal. Muito, muito legal – uma expressão emocionante de carinho de um grupo de pessoas que realmente gosta de um colega. Até mesmo Lawler, um cara que não é exatamente conhecido por seu fraquinho, não pôde deixar de ficar comovido com o gesto.

Mais lutadores deveriam travar lutas pela aposentadoria. Infelizmente, se eles apenas os aceitassem.

4. MISTURA PATCHY VS. RAUFEON STOTS

BELLATOR MMA/LUCAS NOONAN

Mix é agora o campeão peso galo do Bellator depois de mais um ano de destaque em 2023. Seu desempenho nas finais do Grande Prêmio teve um papel importante nisso. Stots era uma ameaça completa com uma sequência de 11 vitórias consecutivas; ele tinha acabado de despachar Danny Sabatello e o ex-campeão peso galo Juan Archuleta em lutas consecutivas.

O confronto foi um dos desafios mais difíceis do Mix. Mas, em vez disso, ele engomou Stots com um joelho no meio e, em 80 segundos, estava US$ 1 milhão mais rico e campeão do peso galo.

5. JUSTIN GAETHJE VS. DUSTIN POIRIER

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

A primeira vez que Gaethje e Poirier se encontraram, foi a “Luta do Ano” do MMA Fighting 2018. Alguém poderia ser perdoado por esperar outra briga; esses dois caras são difíceis de derrotar com os punhos (engasgos, bem, isso é uma história diferente).

A realidade da situação era muito diferente. Poirier superou Gaethje em dois dos três placares dos juízes no primeiro turno. A luta tinha acabado de começar e Gaethje acertou um chute na cabeça que passou pela guarda de Poirier e o acertou na cabeça. Foi uma vingança em escala muito menor, pois a rivalidade de Gaethje com Poirier era mais competitiva do que pessoal. Também foi apenas mais um dia de trabalho para a máquina ganhadora de bônus Gaethje, cuja vitória sobre Rafael Fiziev também entrou em nossa lista de 2023.

Veja como foi a votação para o KO do ano de 2023 do MMA Fighting.

Luta de MMA

