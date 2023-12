Nome de Kanye West escrito em míssil israelense, lutador de MMA recebendo crédito

Kanye West O nome de foi escrito em um míssil israelense que aparentemente será usado na guerra no Oriente Médio – e um proeminente lutador de MMA está levando o crédito pelo feito.

Ei pegou calor em novembro, por escrever os nomes de lutadores muçulmanos do UFC em uma bomba que parecia estar na linha de frente – incluindo Khabib Nurmagomedov e outros que expressaram apoio à Palestina. Haim estava claramente tentando provocá-los.

Agora, uma nova foto de alguns mísseis aparentemente em posse de soldados israelenses foi postada em sua conta no Twitter – e ele está atraindo Kanye… de uma forma muito grosseira e cruel.

Acima da foto do míssil – que parece real – ele escreveu: “@kanyewest você não gosta de nós, judeus. A imagem em si apresenta uma concha com a inscrição… “Kanye West Voando para Gaza Haim Gozali”. A foto ecoa o que ele postou antes.

Haim parece ter sido banido recentemente do X, mas ele está de volta agora… e se divertindo com a capacidade de postar novamente – com esta imagem sendo uma das primeiras coisas que ele vomitou.