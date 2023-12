Nomeação e escolha da nova mesa diretora marcam última reunião do COMTUR Penedo

Decreto foi assinado pelo Prefeito Ronaldo Lopes; Membros escolhidos irão gerir o conselho durante o biênio 2024/2025

A última reunião do ano do Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR) foi marcada por dois importantes acontecimentos: A nomeação dos membros titulares e suplentes, assinada pelo Prefeito Ronaldo Lopes, e a escolha da nova mesa diretora do órgão colegiado.

As medidas formalizadas nesta terça-feira, 12, são válidas para o biênio 2024/2025, mantendo o padrão de composição do COMTUR, formado por representantes das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH); da Universidade Federal de Alagoas (UFAL); do Instituto Federal de Alagoas (IFAL); do Sebrae Alagoas; do Senac Alagoas; do órgão oficial de Turismo do Estado e do Sindicato do Comércio Varejista de Penedo.

As categorias Bares, Restaurantes e similares; Meios de Hospedagem; Transportadoras, Receptivos Locais, Guias e Informantes de Turismo e Economia Criativa Penedense terão seus respectivos representantes.

Com o fim do seu mandato, a ex-presidente do COMTUR, Ângela Vieira, por meio de votação, foi escolhida a nova mesa diretora, que será composta pelo empresário Maik Vieira (Presidente); pela empresária Antônia Melo (Vice-presidente); pela guia de turismo Marileide dos Santos (Primeira Secretária); pela agente de Desenvolvimento e gerente da Sala do Empreendeddor Leiliane Lyra (Segunda Secretária); pela empresária Ângela Vieira (Primeira Tesoureira), pelo superintendente da SEMCLEJ Marcos Muniz (Segundo Tesoureiro), pelo empresário Erinaldo Quintino (Conselheiro Fiscal 01) e pelo representante do curso de graduação em Turismo da UFAL Éder Bezerra (Conselheiro Fiscal 02).

“Estou entrando em um biênio de grande ascensão e isso me faz acreditar em um período muito feliz para o COMTUR. É contagiante ver a união de todos os empresários e entidades representadas em prol do reconhecimento de Penedo. Estamos muito felizes com tudo o que aconteceu. Entro para esse biênio muito feliz, com muitas atribuições, muita responsabilidade, mas, também, com muita execução”, disse Maik Vieira, presidente recém-eleito do conselho .

Durante a última reunião do ano também foram citadas as principais conquistas da última gestão do COMTUR, com destaque para a alteração de trânsito na Rua Sete de Setembro, mais rotas de coleta de lixo no centro e na parte alta da cidade, alteração de trânsito e sinalização em todo o Centro Histórico, alteração da lei municipal Nº 1.514/2024 e a regulamentação do Fundo Municipal de Turismo.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a Prefeitura de Penedo se orgulha em gerir um dos conselhos municipais de turismo mais atuantes do país.

“O COMTUR Penedo tem ampla representatividade social e institucional pública e privada e, com autonomia, irá, em 2024, nortear ações do fundo municipal de turismo regulamentado pelo Prefeito Ronaldo Lopes. Isso significa uma governança responsável e participativa do Destino Penedo”, disse o gestor da SETUREC.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC