Nortène Plásticos ABRE CARGOS no Nordeste, Sudeste e Sul!

A Nortène Plásticos, empresa que é um dos maiores grupos fabricantes de produtos plásticos para o agro, construção e engenharia do mundo, está com vagas de emprego nos estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades ofertadas:

Analista Adm. de Logística Sênior – Simões Filho – BA – Pessoa jurídica;

Analista de Custos Pleno – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

Auxiliar de Produção – Canoas – RS – Efetivo;

Auxilia de Produção – PCD (Pessoas com Deficiência) – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Logística – Barueri – SP – Pessoa jurídica: Lidera as atividades do setor, orientando os colaboradores nas atividades realizadas coordenando nas operações de recebimento, armazenagem, expedição e distribuição. Controle de inventários e acompanhamento de índices de performance, a fim de atender os prazos e as condições estabelecidas para a entregas;

Operador (a) Multifuncional II – Canoas – RS – Efetivo.

Mais sobre a Nortène Plásticos

Falando com mais ênfase sobre a Nortène Plásticos, podemos frisar que a empresa é um ícone da inovação e pioneirismo no setor de plásticos. Seu propósito vai além da produção e venda de produtos, a companhia é movida pela missão de proteger mais e produzir melhor com responsabilidade.

Além disso, oferece uma vasta gama de produtos, incluindo reservatórios de geomembrana, filmes agrícolas, mulching, telas plásticas tecidas e termo-soldadas, silo-bolsa, agro silo tubo Flex-silon, telas de tapume e lonas para construção. Essas soluções não apenas cumprem funções práticas, mas também contribuem para a proteção do meio ambiente e uma produção mais eficiente e sustentável.

Seu compromisso com soluções plásticas inteligentes não apenas reflete a sua dedicação à inovação, mas também permite surpreender continuamente o mercado e os clientes com lançamentos de produtos de alta tecnologia, ano após ano.

Por fim, através da fabricação e comercialização de seus produtos, fortalece o compromisso de produzir melhor e proteger mais, sempre com responsabilidade, enquanto molda o futuro da indústria plástica.

Confira quais são os benefícios



Cartão farmácia (sesimax);

Cartão de Vale Alimentação;

Convênio Médico e Odontológico;

Vale Refeição;

Vale Transporte.

O que é preciso para efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Nortène Plásticos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

