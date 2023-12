Notícias da MLB: Estrela do beisebol sofre morte cerebral depois que um companheiro de equipe o acertou acidentalmente com um taco

A O astro do beisebol do colégio da Geórgia foi declarado com morte cerebral depois que um companheiro de equipe acidentalmente o atingiu na cabeça com um taco durante uma sessão de treinos de rotina no final de novembro.

Jeremias Medinaum destacado arremessador e apanhador de 18 anos da Gainesville High School, foi atingido na cabeça em 20 de novembro e está hospitalizado em coma desde então.

Sua família confirmou esta semana que ele será retirado do aparelho de suporte vital e se tornará um doador de órgãos.

Um prospecto de beisebol que já tinha uma bolsa de estudos universitária

Gerente despedaçado Jamie Verde disse à mídia local que Medina se apoiou na rede de uma gaiola de batedura enquanto um companheiro de equipe batia nas bolas.

“Enquanto o jogador prosseguia com seu golpe, Jeremy se inclinou para a rede e foi atingido na cabeça”, confirmou Green.

“Não houve brincadeira, má conduta ou intenção.”

O técnico revelou o destino de Medina aos seus surpresos companheiros de equipe em uma reunião privada na quarta-feira, e conselheiros foram disponibilizados para confortar os estudantes chocados.

MedinaA família disse que ele já tinha uma oferta de bolsa de estudos para jogar beisebol universitário antes da tragédia.

A comunidade local apoiou o adolescente desde o incidente, com uma placa local pedindo aos residentes que “Orem por Jeremy”, pois seu prognóstico se tornou sombrio.

Medina era um cristão devoto que esperava se tornar ministro da juventude enquanto perseguia seus sonhos no beisebol, segundo seu pai, David.

“Nossa força, a força da minha família, minha força desde o primeiro dia está enraizada no poder mais incrível de Jesus Cristo”, Medinadisse o pai.

“Alguns nem conhecem meu filho, nem conhecem minha família, mas estão conosco em oração e nos apoiam neste momento”.

Os médicos disseram Medina não conseguiu se recuperar do golpe que imediatamente o deixou inconsciente.

“O trauma inicial em sua cabeça foi significativo e fez com que ele perdesse a consciência e, à medida que perdia a consciência, ele perdeu a capacidade de manter as vias aéreas”, Dr.Michael Cormicandiretor de cuidados cirúrgicos intensivos do Northeast Georgia Medical Center, disse à Fox 5.