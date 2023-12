Notícias da MLB: Onde Ohtani jogará? Classificações de pretendentes de agência gratuita e qual equipe lidera a corrida

TA grande questão nas mentes do beisebol encontra-se em todo o mundo no MLBa entressafra é exatamente onde Shohei Ohtani acabar enquanto ele se prepara para um dos maiores negócios da história da agência gratuita.

O ás japonês do arremesso e da rebatida pode escolher depois de rejeitar uma oferta do Anjos de Los Angelesseu clube anterior, e ele foi vinculado a ofertas contratuais no valor de US$ 500 milhões – embora esse número agora possa estar fora de questão, já que ele não poderá lançar até 2025.

De acordo com a SB Nation, existem cinco candidatos e eles podem ser classificados em termos de credibilidade e probabilidade, então aqui estão eles.

5. Anjos de Los Angeles

Apesar de possuir Ohtani e Mike Trout, o clube nunca conseguiu entrar na pós-temporada, apesar da expansão da série curinga.

Shohei Ohtani e sua vida privada secreta: quem é Kamalani Dung, a mulher havaiana que poderia ter nascidoInstagram

Ohtani já rejeitou uma oferta qualificada de US$ 20 milhões em 14 de novembro, mas se as negociações em outros lugares fracassarem, ele poderia conceder mais um ano?

4. Toronto Blue Jays

Eles eram um dos três times restantes na disputa, de acordo com vários relatos, mas como agora parecem voltar sua atenção para Juan Soto, do San Diego Padres, eles poderiam ter desistido de adquirir os serviços de Ohtani.

Ohtani seria, sem dúvida, um grande upgrade na categoria de rebatedor designado sobre Brandon Belt, já que ele conseguiu 25 home runs extras, e eles liberaram algum dinheiro ao mudar para Matt Chapman.

3. Gigantes de São Francisco

A franquia celebrará a notícia de que terá a Bay Area só para eles em alguns anos, quando o Oakland A’s for para Nevada e será que eles poderiam fazer isso contratando um dos maiores nomes de sua história?

Diz-se que Ohtani deseja permanecer na costa do Pacífico, dando-lhes uma vitória extra nas negociações sobre alguns rivais. Os Giants tiveram uma dinastia no início de 2010, vencendo a World Series em 2010, 2012, 2014. Será que Ohtani poderia reacender isso?

2. Filhotes de Chicago

Ohtani não terá seu pôr do sol de sonho na praia de Windy City, mas poderá receber US$ 500 milhões, o que não é uma compensação ruim. Ohtani também é uma grande atualização no local designado para o rebatedor, embora Christopher Morel não seja uma má opção de qualquer maneira.

Em troca, os Cubs seriam catapultados para a vanguarda das notícias contínuas do beisebol na próxima década, permitindo-lhes fazer a organização crescer muito mais do que seu status atual permite. Ken Rosenthal, do “The Athletic” acredita que Ohtani pode fazer isso.

1. Los Angeles Dodgers

Alguém espera mais alguma coisa? Eles se encaixam perfeitamente em todas as áreas. Eles têm dinheiro para pagar por ele, têm estrelas para atraí-lo, ele nem precisa mudar de casa e consegue ficar com suas praias californianas.

Os Dodgers são favoritos e pretendentes de longa data do ás japonês e quase sempre são uma certeza absoluta para vencer a Liga Nacional Oeste, garantindo uma década de chances de vencer a World Series, que conquistaram em 2020.

É previsível, possivelmente um pouco decepcionante, mas é totalmente compreensível. Tudo será revelado em breve de qualquer maneira.

Quando Ohtani decidirá?

Sua decisão é esperada após as reuniões de inverno da MLB em Nashville, Tennessee, que começam no domingo, 3 de dezembro, embora ainda não esteja claro quanto tempo depois. Certamente está na marca, já que ele manteve todas as suas cartas incrivelmente fechadas durante as negociações.

Aonde quer que ele vá, sem dúvida transformará o beisebol naquela região. A menos, exceto, talvez os Dodgers que já estão cheios de estrelas e Ohtani já mora em Los Angeles.

Mas é emocionante, poderia ser da mesma escala que Lebron James‘ “The Decision” em 2010, quando a estrela da NBA anunciou que ela estava se transferindo para o Miami Heat em vez do Cavaliers de Cleveland.