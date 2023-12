Notícias da MLB: Os sorteios de Yoshinobu Yamamoto atingiram um novo e louco nível na agência gratuita da MLB

Taqui está algo sobre arremessadores japoneses e grandes movimentos de agência gratuita no beisebol profissional. Primeiro, Shohei Ohtani contrato de grande sucesso e agora Yoshinobu Yamamoto vai ganhar milhões com qualquer organização com a qual escolher fazer parceria.

Acredita-se que o jovem de 25 anos seja valorizado em US$ 250 milhões de acordo com Jeff Passan da ESPN deixando um extra US$ 39 milhões serão enviados para a Orix, sua equipe no Japão, com Yamamoto a caminho do segundo maior contrato de arremessadores convencionais, atrás Gerrit Cole, titular do New York Yankees.

O Ianques é um dos clubes que buscam sua assinatura enquanto lutam contra seus rivais interestaduais, o Mets de Nova York pelos direitos de colocar seu nome na linha pontilhada. Ambos gastam muito na MLB, desembolsando um total de $ 423.105.192 em 2024.

Outros rivais incluem Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Chicago Cubs, San Francisco Giants, Philadelphia Phillies e Arizona Diamondbacks. Resta saber quantas destas organizações irão tratá-lo como uma alternativa ao Ohtani caso estes últimos os rejeitem ou se revelem demasiado caros.

O prazo para envio dos termos Yamamoto no sistema atual é 4 de janeiro de 2024 às 17h00 horário do leste dos EUA.

As estatísticas desconcertantes de Yamamoto

O arremessador conquistou o equivalente ao prêmio Cy Young no Japão, mas isso é apenas o primeiro exemplo de como seus números realmente ficam loucos. Ele passou a ganhar o Tríplice Coroa, postando os melhores números em termos de corridas ganhas permitidas (ERA), vitórias e eliminações nas três temporadas anteriores do Liga Nippon de Beisebol Profissional.

Em 2023, ele postou um no-hitter na frente de Brian Cashman do Ianques em seu caminho para um recorde de 16-6 W/L, com média de ERA de 1,21 com 169 eliminações em 164 entradas em 23 partidas.

Embora seu desempenho na pós-temporada não tenha começado bem, ele se recuperou no jogo seis com 14 eliminações em um jogo completo de 138 arremessos, quando seu clube enfrentou a eliminação, mostrando sua força de caráter e coragem.