Notícias da MLB: Revisão do ano da MLB: os momentos mais loucos e as principais histórias de 2023

Tele 2023 MLB a temporada foi uma das mais emocionantes da memória recente. Mudanças nas regras – como novo relógio de arremesso e bases maiores – acelerou o jogo e introduziu uma nova estratégia, enquanto pela primeira vez Série Mundial o campeão foi coroado e a maior estrela do esporte trocou de time após uma intensa free agency.

Estes são os principais momentos e histórias que definiram o beisebol em 2023, desde o Mets‘erros para um Texastriunfo de tamanho grande em novembro.

Shohei Ohtani veste camisa e boné dos Dodgers pela primeira vez, uma nova era começaTwitter

As 5 histórias mais memoráveis ​​da MLB de 2023

O impressionante colapso do New York Mets

A temporada de 2023 foi um desastre para Buck Showalter e o Mets.

O Mets venceu 101 jogos em 2022 e percebeu que estava perto o suficiente da disputa do campeonato para tentar. Para tanto, proprietário Steve Cohen deu luz verde à maior folha de pagamento da história do beisebol. Depois de assinar arremessadores iniciais Justin Verlander (dois anos, US$ 86,7 milhões) e Kodai Senga (cinco anos, US$ 75 milhões) – sem mencionar a extensão do arremessador substituto Edwin Diaz (cinco anos, US$ 102 milhões) e outfielder Brandon Nimmo (oito anos, US$ 162 milhões) – o Mets entrou em campo em abril com uma grande Folha de pagamento de US$ 340 milhões.

Mas logo evaporaram os sonhos de que essas estrelas caras levassem o Mets ao seu primeiro campeonato da World Series desde 1986. Nova Iorque começou devagar e nunca se recuperou, terminando a temporada com um recorde brutalmente decepcionante de 75-87. Verlander e Max Scherzer foram negociados após o intervalo do All-Star em julho; Scherzer venceu a World Series (mais sobre isso depois). Díaz perdeu a temporada inteira depois de sofrer uma lesão no tendão patelar em março. Gerente Buck Showalter e gerente geral Billy Eppler foram dispensados ​​​​após a temporada.

Acua faz 40/70 – e vence MVP por unanimidade

Acua se destacou como o jogador mais dinâmico do beisebol.

Bravos Super estrela Ronald Acua foi a força motriz por trás Atlantatemporada regular de 104 vitórias. O outfielder inovou no beisebol ao se tornar o primeiro jogador a rebater 40 home runs e roubar 70 bases na mesma temporada.

água empatou o recorde de sua carreira com 41 home run, e seus 73 roubos de bola foram os maiores na MLB – provando aos observadores céticos que a liga tomou a decisão certa ao expandir o tamanho das bases para tornar o roubo de bola uma parte mais importante do jogo. Água liderada os majores em rebatidas, corridas marcadas e porcentagem de base em uma temporada para sempre – mas Atlanta fracassou nos playoffs, perdendo para o rival Filadélfia Phillies no Série da Divisão NL. Mesmo assim, Acua foi a escolha lógica para MVP da NL e recebeu todos os votos de primeiro lugar.

A incrível corrida do Arizona até a World Series

Os Diamondbacks surpreenderam o mundo do beisebol ao vencer a flâmula da Liga Nacional.

Em 2021, o Arizona Diamondbacks teve o pior histórico do Holanda e precisava de um home run no último dia da temporada para evitar igualar o recorde da franquia em derrotas em uma temporada. Dois anos depois, o Diamantes ganhou a flâmula e disputou a World Series apenas pela segunda vez na história do time.

Os Diamondbacks, que perdeu 110 jogos em 2021, chegou à World Series em 2023 após um Temporada regular com 84 vitórias que os viu garantir sua vaga na pós-temporada em seu penúltimo jogo. Mas assim que entraram, abraçaram o caos e eliminaram o Cervejarias Milwaukeeo Los Angeles Dodgerse o Philadelphia Phillies – vencendo os dois últimos jogos fora de casa – para avançar para o Clássico de outono. Outfielder Corbin Carroll ganhou o prêmio de Estreante do Ano após a temporada, enquanto o ás destro Zac Gallen terminou em terceiro Prêmio NL Cy Young votação.

Rangers conquista primeiro campeonato

Os jogadores do Rangers comemoram seu campeonato da World Series.

O rangers do Texas encerrou a sequência encantadora dos Diamondbacks na pós-temporada com uma vitória na World Series que nenhum fã de beisebol no Metroplexo Dallas-Fort Worth jamais esquecerá. O Texas já havia chegado perto antes, mas finalmente superou o obstáculo em 2023, derrotando o Arizona em cinco jogos para ganhar seu primeiro título – depois de uma espera de 62 anos.

O guardas carregado com agentes gratuitos caros, como Jacob de Grom (cinco anos, US$ 185 milhões), Marcus Semien (sete anos, US$ 175 milhões) e Corey Seager (10 anos, US$ 325 milhões) enquanto atrai o tricampeão da World Series Bruce Bochy saiu da aposentadoria para administrar o grupo e eventualmente adquiriu Scherzer do Mets.

Embora deGrom perdeu a maior parte da temporada devido a lesão, Sementes Liderou o AL em golpes e Seager ganho MVP da Série Mundial honras. Outfielder Adolis Garcia ficou ferido durante o Clássico de outonomas ele quase sozinho desejou que os Rangers ganhassem a flâmula – ele acertou 0,357 com cinco home runs e 15 RBI no Série do Campeonato AL contra Houston.

Shohei Ohtani se torna o primeiro homem do beisebol com US$ 700 milhões

Ohtani sorri durante sua coletiva de imprensa introdutória em 14 de dezembro.

O agente livre mais cobiçado da história do beisebol talvez tenha alterado o cenário do esporte na próxima década. Shohei Ohtania superestrela bidirecional e duas vezes AL MVPconcordou em deixar o Anjos de Los Angeles e assine com o Los Angeles Dodgers em 11 de dezembro, anunciando sua escolha de forma básica Instagram postar e depois colocar sua assinatura em um Contrato de 10 anos e US$ 700 milhões.

Em um dos arranjos mais singulares da história do esporte, Ohtani concordou ainda em adiar a grande maioria de seu salário anual de US$ 70 milhões. Espantosos US$ 680 milhões do dinheiro devido ao fenômeno japonês serão pagos a partir de 2034, depois que seu contrato expirar com o Dodgers. Mas enquanto isso, Os anjos usou a flexibilidade financeira inesperada para negociar pelo arremessador estrela Tyler Glasnow e planeja se envolver na licitação por mais estrelas graças ao gesto de Ohtani.

Durante sua coletiva de imprensa introdutória, Ohtani disse que não quer nada mais do que ganhar campeonatos. Mesmo que ele não possa lançar em 2024 devido a uma lesão, ele fará tudo o que puder para trazer outro título para Estádio Dodger.