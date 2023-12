Nottingham Forest conquista a primeira vitória em casa sobre o Manchester United desde 1995

Erik dez Bruxa viu suas esperanças de que do Manchester United vitória de retorno sobre Vila Aston no Boxing Day seria um ponto de viragem no City Ground.

Floresta de Nottingham enviado Unido caindo de volta à terra por infligindo uma derrota por 2-1 na noite de sábadoque era o clube primeira vitória em casa sobre os Red Devils desde 1995.

Jogadores do Nottingham Forest comemoramRui VieiraPA

Rasmus Hojlund não conseguiu aproveitar o ímpeto de marcar seu primeiro gol no campeonato contra o Villa, pois perdeu a viagem a Nottingham devido a doença.

Uma doença misteriosa que tem impactado Antonio Marcial durante três semanas garantiu que Dez Bruxas as opções de ataque eram inteiramente limitadas a Marcus Rashford pelo meio sozinho.

Nottingham Forest controlou o primeiro tempo

Apesar da inclusão de Kobbie Mainoo em Onze inicial do United, Floresta controlou a bola durante grande parte do primeiro tempo, tendo ainda as melhores chances do jogo.

Rafael Varane quase deu vantagem aos anfitriões quando o vencedor da Copa do Mundo tentou desviar um cruzamento do gol, mas seu contato não foi suave e a bola saiu de sua perna e passou por cima André Onan mas, o que é crucial, passou longe do gol.

Se Unido íamos tirar alguma coisa da partida de onde viria Alejandro Garnacho, que era uma ameaça no lado esquerdo. No entanto, os visitantes simplesmente não atacaram aquela equipa com frequência suficiente.

Mainoo foi retirado no intervalo como Unido introduzido Scott McTominay para combater a presença física de Morgan Gibbs-White.

Diogo Dalot tive Unidos melhor chance do jogo cinco minutos após o reinício. Ele deu um chute especulativo de longe e bateu na trave.

Ataque florestal primeiro

No entanto, Floresta assumiu a liderança aos 64 minutos United vacilou na defesa. Uma serra de contra-ataque Floresta quebrar e Nicolau Dominguez converteu um chute lateral para escanteio.

Marcus Rashford marcou o empate aos 78 minutos Floresta deu um gol. Matt Turner fez um passe ruim para fora de sua própria área, que foi interceptado por Granada.

O argentino fez um passe perfeito para Rashford que converteu um chute de primeira para escanteio.

Manchester pegou tarde

Unido faria uma tentativa de vencer o jogo, mas no final isso lhes custou um ponto, já que Forest marcou o gol da vitória no contra-ataque.

McTominay se afastou para tentar parar a cruz, mas Gibbs-Branco em seguida, teve um chute livre da entrada da área que foi para o fundo da rede e garantiu todos os pontos para os donos da casa.