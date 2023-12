Nova baixa na Nova Inglaterra: Chargers em branco Pats no Gillette Stadium

EUNum clima que atormentava os ataques, pelo menos o Los Angeles Chargers tinha seu jogo de chute para recorrer.

Cameron Dicker fez um par de field goals de 38 jardas e o apostador JK Scott derrotou os Patriots dentro da linha de 20 jardas sete vezes sob uma chuva fria e torrencial no domingo para dar aos Chargers uma vitória por 6 a 0 sobre o New England Patriots e seu mais recente quarterback infeliz, Bailey Zappe.

“Não haveria nenhum ponto de estilo hoje. Eu não esperava que fosse um jogo com muitos gols”, disse o técnico do Los Angeles, Brandon Staley. “Às vezes os jogos são uma competição de atletismo, 41-38. Às vezes, ei, foi um jogo como o de hoje, 6-0. Você tem que fazer o que for preciso para vencer.”

A vitória quebrou uma seqüência de três jogos consecutivos de derrotas para o Los Angeles (5-7) e levou os Patriots à quinta derrota consecutiva. New England (2-10) substituiu o quarterback Mac Jones em favor de Zappe, mas ainda assim perdeu seu quinto jogo consecutivo e rendeu sua segunda derrota em casa em uma temporada pela primeira vez na história da franquia.

Foi a terceira vez consecutiva que os Patriots desistiram de 10 ou menos pontos – e perderam. Eles são o primeiro time a fazer isso desde o Chicago Cardinals de 1938.

“Estamos disputados e em jogos disputados. A defesa está nos segurando. Precisamos encontrar uma maneira de marcar alguns pontos”, disse o tight end Hunter Henry. “Não cumprimos nossa parte no acordo, obviamente.”

Justin Herbert arremessou para 212 jardas e Keenan Allen se recuperou de uma contusão na coxa para pegar cinco passes para 58 jardas, dando-lhe 100 recepções na temporada.

Mas os Chargers tinham apenas 29 jardas corridas e a única pontuação que conseguiram foi um par de field goals de 38 jardas no segundo quarto.

Em vez disso, eles confiaram em Scott, que chutou oito vezes, com um touchback, e ajudou a limitar os Patriots a uma posição inicial média de sua linha de jardas de 13 jardas.

Em 11 posses, o New England começou sete vezes entre os 13 – quatro delas entre os 9, incluindo uma vez no 2.

“Ter um cara como esse, capaz de virar o campo, especialmente em um jogo tão acirrado como este, é muito útil para o nosso time poder imobilizar alguém assim”, disse Herbert, que completou 22 dos 37 passes. . “Ele fez um ótimo trabalho hoje.”

Jogando sob uma chuva fria e constante em frente a um estádio meio vazio, os Patriots continuaram seu declínio triste de uma das dinastias mais condecoradas da NFL para uma mistura desajeitada de mediocridade.

Depois de ficar com Jones por 11 jogos – muito depois de ficar claro que ele não poderia vencer – o técnico do New England, Bill Belichick, recorreu a Zappe e obteve o mesmo resultado: uma derrota que deixou o time com o pior histórico na AFC.

Zappe foi demitido cinco vezes – duas por Khalil Mack, dando-lhe o recorde de sua carreira, 15 na temporada e 99 em sua carreira. Ao todo, Zappe acertou 13 em 25 em 141 jardas; ele evitou uma interceptação pela primeira vez em três jogos, os dois anteriores aliviando Jones.

Vindo de derrotas por 10-6 e 10-7, a defesa do Patriots os manteve até o final pelo terceiro jogo consecutivo. Depois de um chute que os deixou começando aos 13, pouco antes do aviso de dois minutos, Zappe avançou o New England para perto do meio-campo antes de lançar três incompletudes consecutivas. (Um deles foi um arremessador de 45 jardas que DeVante Parker pegou antes de cair na linha lateral.)

Depois de assumir as descidas, Herbert encontrou Alex Erickson para um ganho de 23 jardas na terceira para 11 para permitir que os Chargers esgotassem o tempo.

“A defesa jogou muito bem. O ataque começa comigo”, disse Zappe. “Eu tenho que fazer as coisas andarem.”

Perdendo por 3 a 0 no aviso de dois minutos do primeiro tempo, e a partir de 13, os Patriots foram: passe incompleto, corrida para menos 1 jarda, penalidade de largada falsa, passe incompleto, punt que foi retornado por 34 jardas para definir marcou outro field goal do Chargers.

Foi a primeira vez desde 1993 que os Patriots não conseguiram marcar no primeiro tempo em jogos consecutivos, tuitou a ESPN. Aconteceu depois de uma semana em que o jogo contra o atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs – e o namorado de Taylor Swift, Travis Kelce – foi retirado do “Monday Night Football”, uma estreia na NFL.

E a multidão trêmula deixou-os fazer isso, com o primeiro de vários coros de vaias.

“É um jogo muito simples: você precisa marcar pontos”, disse o pivô do Patriots, David Andrews. “Você precisa marcar pontos para ter a chance de vencer.”

Lesões

O running back do Patriots, Rhamondre Stevenson, machucou o tornozelo e o cornerback Shaun Wade, que estava doente, saiu no primeiro tempo. Stevenson saiu após se atrapalhar aos 4:13 do primeiro quarto. O melhor arremessador da Nova Inglaterra teve 39 jardas em nove corridas antes de cometer a única reviravolta no primeiro tempo.

A seguir

Chargers: Host Denver no domingo.

Patriots: Jogue contra o Steelers em Pittsburgh na noite de quinta-feira.