Nova medida deixa CONTA DE LUZ MAIS CARA e assusta brasileiros; entenda!

A conta de luz poderá ficar mais cara e pesar no bolso dos brasileiros nos próximos dias. Isso porque uma nova medida provisória, que ainda está em estudo, poderá prorrogar os subsídios do setor energético do país.

Ao todo, o impacto anual poderá chegar a até R$ 6 bilhões. Estima-se que a energia elétrica tenha um aumento médio de 6,58% no Brasil, com reajuste de até 10,41%, afetando o orçamento de todos os cidadãos. As previsões são da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace).

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda mais sobre a decisão e veja quando ela entrará em vigor.

Entenda porque a conta de luz poderá ficar mais cara

Para entender melhor o encarecimento da conta de luz, é importante compreender que os benefícios sociais do Governo Federal impactam diretamente na tarifa de energia elétrica.

Isso porque o valor dos benefícios são repassados para as tarifas de energia elétrica dos brasileiros. Dessa forma, a cada novo benefício que o governo concede, as contas tendem a aumentar de valor.

A expectativa é de que o custo dos repasses seja de R$ 6 bilhões, afetando o bolso de todos os brasileiros que pagam conta luz. No entanto, ainda não há previsão de quando haverá a distribuição das tarifas para a conta de luz.

É importante lembrar que a proposta ainda não foi aprovada e segue em trâmite. No entanto, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia já se manifestou contra a proposta. Recentemente, a organização enviou uma carta para o Presidente da República, Lula, para solicitar a sua revisão.

Caso a proposta seja aprovada, haverá a prorrogação dos subsídios por mais três anos. Isso significa que este será o período em que a conta de luz ficará mais cara.

Dicas para economizar na conta de luz

Não é novidade que a conta de luz tem se tornado um dos principais vilões do orçamento familiar dos brasileiros. Por isso, é importante tomar algumas atitudes para diminuir o valor da conta no final do mês e aliviar o bolso.

A seguir, confira algumas dicas práticas e que todas as pessoas podem aplicar no seu dia a dia: