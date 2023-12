Nova Noiva CONTRATA em SP, MT e RJ; Veja cargos e locais!

A Nova Noiva, empresa com mais de 40 anos de atuação e líder em vendas de vestidos de noiva e debutantes no Brasil, está recrutando inúmeros profissionais para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, consulte quais são os postos de trabalho vagos:

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento: irá auxiliar durante todo o atendimento as noivas, fará preenchimento de contrato, arrumação dos provadores , organização de agenda, entre outras atividades pertinentes ao cargo;

Vendedor (a) Externo (a) – Cuiabá – MT – Venda Externa;

Vendedor (a) Externo (a) – Várzea Grande – MT – Venda Externa;

Vendedor (a) Externo (a) – Teresópolis – RJ – Venda Externa;

Vendedor (a) Externo (a) – Nova Friburgo – RJ – Venda Externa

Vendedor (a) de Loja – Petrópolis – RJ – Venda Externa;

Assistente Financeiro – São Paulo – SP – Finanças;

Vendedor (a) Geral – São Paulo – SP – Atendimento;

Faxineiro (a) – São Paulo – SP – Limpeza.

Mais sobre a Nova Noiva

Sobre a Nova Noiva, é importante frisar que, com uma trajetória de mais de 30 anos, a Nova Noiva é uma referência em moda noiva, com 5 filiais estrategicamente localizadas na capital de São Paulo. Ademais, também está presente em todos os Estados do país através dos seus revendedores autorizados.

Além disso, seja em vestidos sob medida de alta-costura ou em suas inspiradas coleções prêt-à-porter, a Nova Noiva cria cada um dos seus modelos sempre apresentando as tendências mais atuais da moda noiva mundial, adaptados ao gosto da noiva brasileira. É um trabalho personalizado que transforma sonhos em realidade, feito para encantar!

Colocar as pessoas em primeiro lugar é uma das principais premissas da Nova Noiva. Não à toa, é uma marca forte, ética e moderna que cresce com você. Acredita, desenvolve e reconhece os talentos. Estimula o profissional a planejar a carreira, identificando suas áreas de interesse profissional, com a orientação e o direcionamento dos gestores e da área de gestão de pessoas.

Confira alguns benefícios

Cartão corporativo;

Vale-refeição;

Comissões;

Seguro de Vida;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Nova Noiva, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, local, funções, requisitos e etc) com atenção e se candidatar. O procedimento é bem simples!

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!