Novak Djokovic: As pessoas tentaram me rotular como antivacina e eu sou a favor

Novak Djokovic já está pensando na próxima temporada e no desafio de conquistar o título do Aberto da Austrália, o que aumentaria a distância entre ele e Rafael Nadal na corrida por mais ‘Grand Slam’.

O número um do mundo, na sua última entrevista ao programa CBS 60 Minutes, falou da sua recusa em ser vacinado contra o coronavírus, que o fez perder muitos torneios, e deixou claro que “as pessoas tentaram me rotular como antivacina”. quando não estou. Sou a favor das vacinas da mesma forma que sou a favor da liberdade de escolha.

Os torneios que Djokovic perdeu por não ter sido vacinado

Aberto da Austrália 2022

Poços Indianos 2022

Miami 2022

Canadá 2022

Cincinnati 2022

Aberto dos EUA 2022

Poços Indianos 2023

Miami 2023

Djokovic também falou sobre sua rivalidade com Nadal e Roger Federercom quem formou os históricos ‘Três Grandes’ do esporte: “Tenho um respeito enorme por eles, é o que posso dizer. Não somos amigos porque somos rivais e você não pode compartilhar certas coisas que podem ir contra você . Eu adoraria poder jantar com Rafael e Rogério daqui a pouco”.

Pré-temporada em Dubai

O 24 vezes campeão principal, que descansou alguns dias em sua casa em Marcella no final da final da Copa Davis em Málaga, passará a pré-temporada em Dubai com seu compatriota Hamad Medjedovico recente vencedor das Finais da Próxima Geração em Jeddah.

Em seguida, ele viajará para Riad (Arábia Saudita) para fazer uma exposição com Carlos Alcaraz em 27 de dezembro. Será uma parada técnica no caminho para a Austrália. Ele jogará a United Cup em defesa da Sérvia. O local dos jogos da seleção dos Balcãs será Perth.

Djokovic abrirá em 31 de dezembro contra a China Zhizhen Zhang.