Novidades no CadÚnico: Veja a lista ATUALIZADA de benefícios disponíveis para 2024

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é uma ferramenta indispensável do governo brasileiro, executando um papel vital na identificação e caracterização das famílias brasileiras de baixa renda. Este sistema integrado contém informações socioeconômicas pormenorizadas das famílias brasileiras em condições de vulnerabilidade social, sendo coordenado pelo Ministério da Cidadania em colaboração com estados e municípios.

Objetivo Principal do CadÚnico

A principal finalidade do CadÚnico é facilitar a seleção de famílias de renda baixa para participarem de diversos programas sociais, assegurando que os benefícios sejam direcionados para aqueles que mais necessitam.

A lista atualizada de benefícios disponíveis para os inscritos no CadÚnico inclui:

Programa Bolsa Família Tarifa Social de Energia Elétrica Programa Minha Casa, Minha Vida Benefício de Prestação Continuada (BPC) Carteira do Idoso Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Desconto em Taxa de Concurso para Habitação Popular Programa Cisternas

Atualização Regular do CadÚnico

A atualização regular do CadÚnico é vital para garantir que os benefícios sejam alocados corretamente, refletindo as necessidades reais das famílias atendidas. O cadastramento e a atualização dos dados podem ser realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em todo o Brasil.

Como Atualizar o CadÚnico

Localize o CRAS ou Posto de Atendimento Agende um Atendimento Documentação Necessária Entrevista com o Entrevistador Social Atualização Online



Manter o Cadastro Único atualizado é crucial para assegurar o acesso contínuo aos programas sociais e benefícios oferecidos pelo governo. Mudanças na composição familiar, na renda ou em outras informações relevantes devem ser atualizadas o mais rápido possível para garantir a continuidade do acesso aos benefícios.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Qualquer família de baixa renda tem o direito de se inscrever no CadÚnico. O registro é gratuito e realizado pessoalmente em um dos postos de atendimento na cidade onde a família reside.

Como se registrar no CadÚnico?

O processo de registro é realizado pelo chefe da família, que deve fornecer informações sobre todos os membros da família. Portanto, é necessário que o responsável traga um documento de identidade com foto, como a carteira de identidade ou a carteira de trabalho.

Além disso, é necessário apresentar o CPF (preferencialmente) ou o Título de Eleitor e um comprovante de residência. No caso de falta de comprovante de resididade, uma declaração deve ser feita informando o local de residência.

Além dos documentos do responsável, deve-se levar pelo menos um documento de cada membro da família, como CPF, certidão de nascimento ou de casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor.

Documentos necessários para o cadastro

Para o Responsável pela Unidade Familiar (RF), é necessário apresentar o CPF ou Título de Eleitor. Para os demais membros da família, é necessário um dos seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade (RG), carteira de trabalho ou Título de Eleitor.

Como consultar o CadÚnico?

Para consultar o CadÚnico, você pode acessar o novo site do Cadastro Único clicando aqui. Além disso, a consulta pode ser feita pelo aplicativo do CadÚnico para celular ou por telefone, ligando para 0800 707 2003.

Aplicativo CadÚnico

O Governo Federal lançou um novo aplicativo para facilitar a consulta e a inscrição no Cadastro. Com ele, é possível consultar o Número de Identificação Social (NIS), informações sobre a família e emitir um comprovante de cadastramento.

Emissão de comprovante do CadÚnico

Caso você precise emitir um comprovante de cadastramento no CadÚnico, isso pode ser feito pela internet, no site Consulta Cidadão Cadastro Único, pelo celular, através do aplicativo CadÚnico, ou presencialmente, no posto de cadastramento, CRAS ou prefeitura.

Como atualizar o CadÚnico?

A atualização do CadÚnico é fundamental para que a família continue recebendo os benefícios. Qualquer mudança na composição familiar, endereço, situação de trabalho ou escolaridade, entre outros, deve ser informada.