Novitá Restaurantes ABRE mais de 50 VAGAS; Saiba mais!

A Novitá Restautantes, famosa rede de restaurantes corporativos para clientes de diversos segmentos como industrial, administrativo, financeiro e farmacêutico, está recrutando novas pessoas para o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa e sua atuação de forma detalhada, saiba quais são as vagas disponíveis:

Gerente de Desenvolvimento de Produto e Relacionamento – São Paulo – SP – Marketing;

Jovem Aprendiz Administrativo – Guarulhos – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Cozinha – Jardim Belval, Barueri – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Zona Norte – São Paulo – SP – Cozinha;

Auxiliar de Lactário – Zona Norte – São Paulo – SP – Copa: Organizar a área do lactário; Coletar amostras dos produtos produzidos em escala; Preencher as etiquetas ou sacos de papel, identificando corretamente as mamadeiras , dietas enterais, preenchendo todos os campos das mesmas;

Meio Oficial De Cozinha – ZONA SUL – São Paulo – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Alves Duas, São Bernardo Do Campo, SP – Cozinha;

Jovem Aprendiz Operacional – Osasco – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) JR – Vila Sadokim, Guarulhos – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – São Caetano do Sul – SP – Cozinha;

Administrador de Restaurante – NUTRIÇÃO – Barueri – SP – Cozinha;

Analista de Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Cozinheiro JR – Pouso Alegre – MG – Cozinha;

Cozinheiro Pleno – Osasco – SP – Cozinha;

Cozinheiro Pleno – Santa Bárbara D’Oeste – SP – Cozinha;

Técnico (a) de Nutrição – ZONA OESTE – Osasco – SP – Cozinha;

Assistente de Cozinha – Itupeva – SP – Cozinha;

Coordenador (a) de Marketing – São Paulo – SP – Marketing.

Mais sobre a Novitá Restaurantes

Falando um pouco mais sobre a Novitá Restaurantes, podemos frisar que a empresa chega até os clientes com um serviço especializado de alimentação empresarial. Seus profissionais, com mais de 30 anos de experiência no mercado de serviços, oferecem diariamente um jeito diferente de inovar e de buscar soluções rápidas e eficientes para seus clientes.

Em resumo, a Novitá oferece soluções e inovações em serviços de alimentação com atendimento próximo, exclusivo e especializado. Seu principal objetivo é assegurar, através de processos estruturados e profissionais satisfeitos, uma experiência única de sabor e bem estar aos colaboradores da sua empresa.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Novitá Restaurantes, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



