Novo alerta de fortes chuvas para o Nordeste. Veja estados afetados

A região Nordeste deverá ser impactada por fortes chuvas nos próximos dias. Ao menos é este o alerta que foi feito na tarde desta segunda-feira (18) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com órgão, alguns estados serão mais impactados do que outros.

A tendência natural é que as fortes chuvas atinjam o sul e o centro-sul da Bahia, além do centro e sul dos estados do Maranhão e do Piauí. A expectativa é para que o período chuvoso dure da terça-feira (19) até a próxima sexta-feira (22).

“A partir de terça-feira, a chuva deve atingir o sul da Bahia e depois avançar para o interior do Nordeste, afetando quase toda a região, com volume mais intenso na madrugada. Vale destacar que o período mais chuvoso deve se prolongar até sexta-feira”, diz o Inmet.

“Em locais pontuais, a chuva pode superar 100 milímetros (mm) em 24 horas, principalmente no litoral sul da Bahia”, seguiu o Instituto.

O motivo do alerta de chuvas

De acordo com o Inmet, a previsão de chuvas ocorre por causa da combinação da circulação atmosférica em vários níveis. Para além disso, há também a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), e um Sistema Frontal (SF) no Oceano Atlântico na altura do Sul da Bahia.

O aumento da umidade nesta região também está relacionado à oscilação do Madden-Jullian, um fenômeno natural de variabilidade intransacional que provoca chuvas acima do normal, sobretudo para esta época do ano.

“O Nordeste esta semana está todo favorável para que ocorram chuvas em todas as regiões, principalmente nas regiões do interior, mas não descartando o litoral leste e norte do Nordeste”, disse Flaviano Fernandes, meteorologista do Inmet.

“Também poderão ocorrer algumas chuvas mais significativas, principalmente, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba e, com essa chegada da frente fria no sul da Bahia, pode também ocasionar chuvas mais intensas no Recôncavo baiano”, detalhou o meteorologista.



Calor no Sul

Enquanto o Nordeste deve enfrentar fortes chuvas, o sul do Brasil está sendo impactado pelo forte calor. De acordo com relatos nas redes sociais, especialmente os gaúchos estão tendo que enfrentar altas temperaturas nesta segunda-feira (18).

“Desde o final da semana passada a temperatura tem estado muito acima da média histórica de dezembro no estado com registro de máximas superiores aos 40ºC tanto na tarde do sábado como na tarde de ontem”, disse o MetSul.

“Com El Niño atuando, como ocorre neste verão de 2023-2024, há uma maior propensão a dias mais úmidos na estação quente, assim ondas de calor mais prolongadas acabam menos prováveis e tendem a ser mais curtas. Já os dias tendem a ser mais abafados e com probabilidade de noites de temperatura mínima mais altas, como se sentiu hoje cedo no Rio Grande do Sul”, segue o comunicado.

Riscos para a saúde

No comunicado divulgado pelo Inmet, há um alerta de que este grau de crescimento da temperatura representa necessariamente um risco à saúde.

Diante deste quadro de calor intenso, o Ministério da Saúde decidiu lançar recentemente uma cartilha com uma série de dicas para se proteger do calor. A pasta lembra que é impossível se livrar completamente do impacto das altas temperaturas, mas reforça que estas pequenas dicas podem fazer muita diferença no final das contas.

Segundo o Ministério, a principal dica para tentar amenizar o calor é tentar se proteger do sol, e evitar ao máximo a exposição direta aos raios solares: