Novo concurso Cefet anuncia edital com 92 vagas para médio e superior

As vagas do concurso Cefet são para vários Campis

O concurso Cefet é uma grande chance já que oferta quase 100 vagas para médio, técnico e superior. Confira a seguir maiores detalhes.

Veja mais sobre os cargos.

Concurso Cefet e Novo Edital com 92 Vagas Confirmadas

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet RJ) anunciou a oferta de 92 vagas para técnico-administrativos em seu novo concurso. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, sendo 67 destinadas à ampla concorrência, 19 para cota racial e seis para pessoas com deficiência (PcDs).

Distribuição Estratégica em Diversos Campi

O Cefet RJ informou que as vagas serão distribuídas entre seus campi em Maracanã, Angra dos Reis, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Itaguaí, Valença e Petrópolis.

Maior Parte das Vagas para Assistente em Administração

A maior parte da oferta destina-se ao cargo de assistente em administração, de nível médio, com iniciais de R$3.325,19. Ao todo, serão 43 vagas imediatas distribuídas nos diversos campi do Cefet RJ.



Diversidade de Oportunidades neste concurso Cefet

O concurso também contemplará oportunidades para assistente de aluno, exigindo o ensino médio, com seis vagas imediatas. Além disso, haverá vagas para cargos de nível técnico (técnico de Laboratório e técnico de Tecnologia da Informação) e nível superior (administrador, arquiteto/urbanista, bibliotecário-documentalista, contador, engenheiro, nutricionista, pedagogo, técnico em assuntos educacionais e tecnólogo).

Atrativas Remunerações com Vencimentos Reajustados e Auxílio-Alimentação

As remunerações oferecidas são atrativas, com valores de R$2.778,13 para assistente de alunos, R$3.325,19 para cargos de nível médio/técnico e R$5.214,92 para cargos de nível superior. Tais valores já incluem os vencimentos básicos reajustados e o auxílio-alimentação dos servidores federais no montante de R$658.

Regime de Contratação no concurso Cefet

O regime de contratação no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca é estatutário, proporcionando estabilidade aos servidores. Este novo concurso representa uma oportunidade significativa para aqueles que buscam ingressar em uma instituição de renome na área de educação tecnológica.

O último concurso para ingresso de técnico-administrativos no Cefet RJ foi aberto em 2014. A oferta foi de 203 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Destaque para Assistente em Administração

Os destaques foram as 28 vagas de assistente em administração, cargo que exige apenas o nível médio.

Além do assistente, existiam chances para auxiliar de administração e assistente de alunos, técnico de tecnologia da informação e de edificações, administrador, médico, jornalista e engenheiro, entre outros.

Oportunidades do concurso Cefet

A seleção foi composta somente por prova objetiva, cuja banca foi a Fundação Cesgranrio.

Para assistente em administração, por exemplo, o exame cobrou as disciplinas de Língua Portuguesa (20 questões), Matemática (20), Informática (cinco) e Legislação (cinco).

Inscrição

Tudo indica que as inscrições vão começar em janeiro. Espera-se que o edital seja liberado ainda em dezembro. Os cadastros poderão ser realizados por meio do site do Instituto Selecon.

Preparação Estratégica para o Concurso Cefet RJ: Técnico-Administrativos

Preparar-se para o próximo concurso de técnico-administrativos do Cefet RJ requer uma abordagem organizada e comprometida. Caso o edital seja publicado ainda em dezembro, com as inscrições programadas para o início do próximo ano, é crucial começar a se preparar com antecedência.

Instituto Selecon: Organizador do Certame

O Instituto Selecon, contratado como organizador do certame no início deste mês, será responsável por receber inscrições e conduzir as etapas do processo seletivo. A expectativa é que as provas objetivas ocorram nos primeiros meses de 2024.

Cronograma Estruturado de Estudos

Estabelecer um cronograma de estudos realista é o primeiro passo. Distribua seu tempo de maneira equilibrada, dando ênfase às disciplinas de maior peso no concurso. Utilize materiais confiáveis, como livros didáticos e questões de concursos anteriores, para abranger todo o conteúdo programático.

Prática Consistente: Resolução de Questões e Simulados

A prática constante de resolução de questões e a realização de simulados completos são essenciais para testar seu conhecimento e se familiarizar com o formato das perguntas. Além disso, revise regularmente o material estudado para consolidar o aprendizado.

Atualização e Compartilhamento em Grupos de Estudo

Mantenha-se atualizado com as notícias relacionadas ao concurso e eventuais mudanças no edital. Participar de grupos de estudo, online ou presenciais, pode proporcionar apoio mútuo e esclarecimento de dúvidas.

Equilíbrio e Saúde Física e Mental

Cuide da sua saúde física e mental, equilibrando os estudos com momentos de descanso e atividade física. Lembre-se de adaptar seu plano de estudos conforme necessário e manter uma abordagem consistente ao longo do processo.