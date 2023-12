Novo CONCURSO Petrobras ainda em 2023? Empresa confirma edital para dezembro com quase 500 vagas

Edital do concurso Petrobras pode ser publicado ainda neste ano de 2023. Expectativa é que o certame ofereça quase 500 vagas com salários que chegam na casa dos R$ 7 mil mensais.

Aguardado pelos concurseiros, o novo concurso Petrobras 2023 pode sair ainda neste mês de dezembro, fechando o ano com chave de ouro.

Isso porque a estatal confirmou que o documento deve sair nos próximos 15 dias.

A banca, inclusive, já foi definida. O Cebraspe é a empresa que ficará responsável pela seleção.

Após a banca ter sido anunciada e confirmada, a estatal divulgou que as provas já tem data para serem aplicadas.

De acordo com a própria Petrobras, a expectativa é que as provas objetivas sejam realizadas até o final do primeiro trimestre, ou seja, até o mês de março de 2024.

“Quanto às carreiras de nível técnico, a Petrobras está trabalhando em novo edital, com expectativa de ser publicado até o final de 2023. O processo seletivo será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A previsão é que as provas objetivas sejam aplicadas no final do primeiro trimestre de 2024″, esclareceu a estatal.

Quais serão as vagas do concurso Petrobras?

A estatal já garantiu que serão disponibilizadas quase 500 vagas para cargos de nível técnico.



De acordo com a diretora de assuntos corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, serão ofertadas neste novo edital 458 vagas para cargos de nível médio / técnico com salários variando entre R$ 3 mil e R$ 7 mil ao mês.

A expectativa da própria estatal é que o edital seja lançado em, no máximo, três meses, ou seja, até outubro deste ano.

O novo concurso, segundo Clarice, é necessário para suprir a demanda de mão de obra especializada, uma vez que a Petrobras está investindo em novos negócios.

CONCURSO Petrobras terá 40% das vagas para política de cotas

Uma nova politica aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras prevê a destinação de 40% das vagas dos próximos concursos da companhia para ingresso de candidatos por cota.

A política de Diversidade, Equidade e Inclusão contará com a distribuição das vagas da seguinte maneira:

20% para candidatos negros;

20% para candidatos com deficiência.

“O momento é considerado histórico para o Sistema Petrobras, que dá mais um passo para se tornar referência nesses temas. A aprovação dessa política ratifica a nossa busca incessante por um ambiente diverso, inclusivo e seguro para todas as pessoas”, enfatizou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

A nova política de cotas já será adotada no próximo concurso Petrobras previsto para ser liberado ainda neste ano.

Ao todo, estão previstas a criação de 458 vagas para cargos de nível médio e técnico.

Considerando a nova distribuição de vagas, desse total, 183 vagas, portanto, seriam destinadas aos candidatos que se enquadram nos requisitos da companhia, sendo 91 vagas para pessoas negras e outras 91 vagas para PcDs.

De acordo com a companhia, somente nos últimos 12 meses cerca de 100 novos profissionais com deficiência foram contratados.

“Além de atrair mais talentos diversos, buscamos ter ambientes cada vez mais inclusivos. Para isso, foi implementado, nos últimos dois anos, um Plano de Melhoria da Acessibilidade, com mais de 60 ações concluídas. Entre elas estão capacitações em acessibilidade, diagnósticos para acessibilidade em projeto predial, orientações para acessibilidade em eventos e reuniões com acessibilidade, funcionalidade nas ferramentas digitais para pessoas com deficiência, campanhas de conscientização sobre comportamentos inclusivos”, informou em nota.

Petrobras anunciou convocação de mais de 2 mil aprovados

Recentemente a Petrobras anunciou também a convocação de 2.170 candidatos aprovados em cadastro reserva nos últimos concursos realizados pela estatal.

As novas contratações vêm para repor o quadro de servidores afetado pelas demissões voluntárias e pelo longo período sem concursos públicos.

Ao todo, serão convocados 820 candidatos de nível técnico e 1.350 candidatos com nível superior.

“De 2018 até o início desse ano, a Petrobras perdeu mais de 10 mil trabalhadores. É demais para uma empresa do porte da Petrobras. Muito conhecimento foi embora cedo demais”, afirmou a diretora Clarice Coppetti.

Atualmente, a Petrobras conta com 39 mil funcionários atuando em todo o país. Desse total, 19,8 mil atuam em cargos de nível técnico, enquanto outros 19,1 mil ocupam cargos de nível superior.

Clarice Coppetti negou que exista risco de inchaço no quadro de funcionários da estatal. “Não existe inchaço em uma empresa que bate recordes de produção, amplia negócios e quer entrar em novas áreas”, defende.

Os candidatos aprovados serão convocados para atuar nas Refinarias de Duque de Caxias (Reduc), no Rio, e na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), de Pernambuco.

Já os candidatos aprovados no concurso de 2021 para cargos de nível superior nas áreas de engenharia (em todas as especialidades), além de analistas de sistemas, cientistas de dados, administradores, economistas, geólogos e geofísicos, serão alocados na área de exploração e produção de óleo e gás (E&P), além das chamadas atividades meio, como os departamentos de tecnologia da informação e financeiro.

Último concurso Petrobras foi realizado há menos de um ano

O último concurso realizado pela Petrobrás tem menos de um ano. O edital foi lançado em fevereiro de 2023 e em julho a estatal divulgou o resultado final do certame.

O concurso ofereceu 1.129 vagas distribuídas entre oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos com nível médio/técnico distribuídas entre as seguintes áreas:

Enfermagem do Trabalho – 5 vagas;

Inspeção de Equipamentos e Instalações – 11 vagas;

Logística de Transportes – Controle – 6 vagas;

Manutenção – Elétrica – 41 vagas;

Manutenção – Instrumentação – 55 vagas;

Manutenção – Mecânica – 66 vagas;

Operação – 114 vagas;

Operação de Lastro – 24 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica – 4 vagas;

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica – 5 vagas;

Segurança do Trabalho – 36 vagas;

Suprimento de Bens e Serviços – Administração – 6 vagas;

O salário oferecido pela Petrobras para os cargos é de R$ 5.563,90. Além da remuneração mensal, os aprovados ainda têm direito a benefícios como previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

O concurso público para Petrobras avaliou os candidatos unicamente por meio de Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

O candidato teve que responder 100 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de conhecimentos específicos.

Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter nota igual ou superior a 30 no conjunto de questões, sendo que para a prova de conhecimentos básicos é exigido nota igual ou superior a 8 e para a prova de conhecimentos específicos nota igual ou superior a 18.

Concurso Petrobras teve mais de 115 mil inscritos

O Concurso Petrobras bateu a marca de mais de 115 mil candidatos inscritos disputando uma das 1.129 vagas oferecidas pelo certame.

Ao todo, foram registradas 115.291 inscrições. A área que recebeu o maior número de candidatos inscritos foi o de Operações, com 19. 980 inscrições, o que representa cerca de 175 candidatos por vaga.

Já a área que registrou maior concorrência por vaga foi a de Suprimento de Bens e Serviços – Administração com 4.237 candidatos disputando uma das 4 vagas destinadas a ampla concorrência.

Para concorrer a uma das vagas da Petrobras, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos: