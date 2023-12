Novo formato da Superliga: competição aberta com promoções, rebaixamentos e sem membros permanentes

EUNum movimento inovador que procura redefinir o panorama do futebol europeu, a A22, a empresa que lidera o Superligaapresentou uma visão abrangente para o futuro das competições de futebol no continente.

A proposta da A22 não abrange apenas torneios masculinos, mas também introduz uma Superliga paralela para mulheres, prometendo uma mudança para um sistema mais inclusivo e baseado no mérito.

O novo formato da Superliga

O formato proposto da Super League apresentaria:

64 equipes

3 divisões (Star, Gold e Blue) com promoções e rebaixamentos

14 partidas por temporada para cada equipe (7 em casa e 7 fora)

Uma estrutura de competição aberta com duas fases: Liga e playoffs

Este formato visa estabelecer um ambiente mais dinâmico e competitivo, rompendo com o tradicional modelo de loja fechada.

Com três divisões oferecendo diferentes níveis de competição, as equipes passarão por promoções anuais e rebaixamentos entre ligas com base em seu mérito esportivo.

“Esta visão baseia-se numa ampla consulta com uma ampla gama de partes interessadas do futebol em toda a Europa e baseia-se nos nossos princípios fundamentais, incluindo a participação baseada no mérito desportivo (e) sem membros permanentes”, afirmou a A22 num comunicado.

“Os clubes participantes permanecem nas suas ligas nacionais, que continuam a ser a base do futebol europeu.

“Agora que os clubes podem determinar o seu próprio futuro a nível europeu, esperamos um maior envolvimento com um amplo conjunto de intervenientes no futebol para alcançar o objectivo de todas as grandes competições desportivas.”

Participação Baseada no Mérito

Crucialmente, a nova Superliga depende da participação baseada no mérito, rejeitando a noção de membros permanentes.

Os clubes serão selecionados no primeiro ano com base em índices de critérios transparentes baseados no seu desempenho. Esta abordagem sublinha o compromisso com a justiça e a igualdade na competição.

Bernd Reicharto CEO da A22, enfatizou a importância da sustentabilidade financeira e da transparência, afirmando que estas regras desempenharão um papel fundamental para garantir condições de concorrência equitativas entre todos os clubes participantes.

A estrutura inovadora da Super League foi concebida para se alinhar com a pirâmide do futebol europeu, composta por 64 clubes em três ligas: Star League e Gold League, cada uma com 16 clubes, e a Blue League, composta por 32 clubes.

Superliga Feminina

Num avanço significativo em direção à igualdade de género no futebol, a proposta da A22 inclui uma Superliga para mulheres. A competição feminina reflete os princípios das ligas masculinas, com a Star League e a Gold League apresentando 16 clubes cada, divididos em dois grupos de oito.

Isto cria uma plataforma para o futebol feminino prosperar, oferecendo um mínimo garantido de 14 jogos por clube por ano.

As promoções e despromoções anuais entre as duas ligas femininas, juntamente com o acesso à Liga Ouro com base no desempenho nas ligas nacionais, reforçam ainda mais o compromisso com um sistema orientado pelo mérito.

As receitas dos três anos iniciais estão garantidas, superando as expectativas para o próximo ciclo, e os pagamentos solidários representam oito por cento das receitas da Superliga, com um pagamento mínimo de 400 milhões.

Uma característica marcante da Superliga proposta é sua abordagem inovadora para a transmissão de jogos. A22 prevê a criação de uma plataforma de streaming revolucionária chamada Unify.

Esta plataforma digital tem como objetivo democratizar o acesso ao futebol ao vivo, oferecendo aos adeptos a possibilidade de assistir a todos os jogos em direto e de forma gratuita.

“A Unify tem potencial para ser a principal plataforma de streaming de esportes direto para os fãs do mundo, trazendo bilhões de fãs para mais perto do jogo do que nunca”, dizia o comunicado.

“Além dos jogos ao vivo, a plataforma oferecerá destaques, informações e análises dos jogos, conteúdo específico do clube e muitas outras opções interativas. Permitirá que os torcedores se conectem como nunca antes com seus clubes e jogadores favoritos, bem como com amigos e comunidades de fãs.”

Reicharta força motriz por trás do projeto da Super League, expressou seu entusiasmo pelo ambicioso empreendimento.

“Ganhámos o direito de competir. O monopólio da UEFA acabou. O futebol é gratuito”, observou.

“Os clubes estão agora livres da ameaça de sanções e livres para determinar o seu próprio futuro.”