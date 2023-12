Novo grupo de beneficiários recebe HOJE (14)

A Caixa Econômica Federal continua realizando os pagamentos da parcela de dezembro do Bolsa Família nesta semana. Os repasses do programa habitualmente acontecem nos 10 últimos dias úteis de cada mês, ou seja, mas os pagamentos de dezembro foram antecipados em uma semana, para que todos recebam antes das festividades de final de ano.

Nesta quinta-feira (14), mais um grupo de segurados do maior programa de transferência de renda do Brasil têm acesso ao valor do benefício. Dessa vez, os beneficiários com NIS de final 4 estão sendo contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família.

Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, poderá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

A Caixa Econômica iniciou os pagamentos na última segunda-feira (11) e continuará com os repasses até o dia 22 deste mês. Em resumo, os pagamentos ocorrem conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro

Os repasses do Bolsa Família chegaram à metade, contemplando hoje (23) a primeira metade dos grupos de beneficiários do programa. Hoje, os segurados com NIS de final 5 recebem a parcela de novembro, e ficam faltando outros cinco grupos para acessarem seus valores.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro de 2023:

Data do pagamento Final do NIS 17 de novembro (sexta-feira) 1 20 de novembro (segunda-feira) 2 21 de novembro (terça-feira) 3 22 de novembro (quarta-feira) 4 23 de novembro (quinta-feira) 5 24 de novembro (sexta-feira) 6 27 de novembro (segunda-feira) 7 28 de novembro (terça-feira) 8 29 de novembro (quarta-feira) 9 30 de novembro (quinta-feira) 0



Você também pode gostar:

Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

Valor médio da parcela do Bolsa Família em novembro

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 677,88 no país. O valor é menor que as médias dos meses anteriores. Aliás, veja abaixo a parcela média paga pelo Bolsa Família nos últimos meses:

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04;

Setembro: R$ 686,89;

Outubro: R$ 688,97;

Novembro: R$ 677,88.

Vale destacar que junho teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar uma parcela média superior a R$ 700 aos segurados. Embora os valores dos últimos meses tenham sido menores que o de junho, ainda foram bastante expressivos para os beneficiários do programa.

Além disso, cabe salientar que todos estes valores médios superam a parcela mínima de R$ 600 garantida pelo Bolsa Família. Em outras palavras, os segurados estão recebendo um valor mais alto que o mínimo estabelecido pelo programa.

Em novembro, o investimento total realizado pelo governo federal para o pagamento do Bolsa Família foi de R$ 14,26 bilhões. O valor é destinado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica no país.

Veja como acessar o benefício pelo Caixa Tem

Os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. A pessoa deve baixar o app na loja do smartphone e fazer o login, informando o CPF e a senha de cadastro. Dessa maneira, poderá utilizar os serviços oferecidos, conferindo o extrato do benefício, realizando transações via PIX ou até mesmo pagamento de contas.

Entretanto, caso seja o primeiro acesso, a pessoa deve seguir o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem;

Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”;

Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso;

Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail;

Em seguida, crie uma senha.

Após seguir esses passos, a pessoa deverá confirmar que tem acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo para um dos dois. Após isso, poderá utilizar os serviços do Caixa Tem.

Caso os beneficiários queiram sacar o dinheiro, deverão ir a alguma agência bancária da Caixa Econômica para realizar a operação. Em suma, basta usar o cartão de débito da conta ou o cartão social. Os saques podem ser feitos em Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e Agências da CAIXA.