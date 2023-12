Novo livro revela os “esforços desesperados” do Palácio de Kensington para silenciar o boato de traição do Príncipe William

Palácio de Kensington supostamente fez um grande esforço para abordar os rumores de Príncipe Williamsuposto caso com Rose Hanbury, um amigo de longa data. De acordo com especialista real Omid Scobielivro”Endgame: Por Dentro da Família Real e da Luta da Monarquia pela Sobrevivência”, o secretário de imprensa do palácio, Christian Jonesfez esforços significativos para convencer o Sun, o primeiro meio de comunicação a perguntar sobre os rumores, a parar de investigar a história.

Um ex-cortesão revelou: “Christian estava tão desesperado para parar [the rumor] e assumiu como missão fazê-lo.” Jones até supostamente ofereceu outras informações relacionadas à realeza ao Sun em troca de retirar as acusações do caso.

A suposta amante do príncipe Williams, Rose Hanbury, vista no funeral da rainha Elizabeth

Em junho de 2019, o Sun interrompeu abruptamente a investigação da história, supostamente devido ao envolvimento de Jones. Em vez disso, o tablóide mudou seu foco para Príncipe Harry e Meghan Markle. Scobie, embora cauteloso ao abordar os rumores de trapaça, enfatizou que não há evidências concretas que os apoiem.

Ele acredita que os rumores persistem porque Willian e Middleton nunca os abordei diretamente. Scobie afirmou: “Esses rumores nunca irão embora, mesmo que não haja nenhuma verdade que sugira que sejam verdadeiros.”

Em abril de 2019, os advogados de William negaram veementemente as acusações de trapaça, chamando-as de “falsas” e “altamente prejudiciais”. Enfatizaram que a publicação de falsas especulações sobre a vida privada do seu cliente violava os seus direitos de privacidade nos termos do artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Ninguém confirmou os rumores

Embora nem Scobie nem os meios de comunicação tenham confirmado a veracidade dos rumores, vale a pena notar que Hanbury, o Marquesa de Cholmondeleyparticiparam Rei Carlos IIIda coroação no início deste ano. Esta aparência sugere que ela não está afastada da família real. Porém, vale ressaltar que Hanbury não posou para fotos com William ou Middleton na cerimônia.

No geral, apesar da especulação em curso, não há provas sólidas que apoiem o alegado caso entre Príncipe William e Rose Hanbury. Os esforços do palácio para abafar os rumores e a forte negação dos advogados de William contribuíram para dissipar estas alegações.