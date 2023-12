Novo Prodeter da Bovinocultura do Leite para o Baixo São Francisco é apresentado em Penedo

Aumentar a produtividade do rebanho leiteiro, reduzindo os custos de produção para melhorar o faturamento. Em resumo, estas são as metas do novo Prodeter da Bovinocultura do Leite do Baixo São Francisco.

O plano de ação do biênio 2024/2025 para o território que abrange Penedo, Piaçabuçu, Igreja Nova e São Sebastião (município do Agreste alagoano inserido no programa) foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 14, no auditório da Casa de Aposentadoria.

De acordo com o Agente de Desenvolvimento do Prodeter do BSF, Reginaldo Gomes, o desafio é aumentar a média de produção de leite bovino em pelo menos 30%. Em sua primeira fase, encerrada neste final de ano, o Programa de Desenvolvimento Territorial deu novo impulso para esse setor do agronegócio.

De acordo com Fredi Pereira, gerente geral da agência do Banco do Nordeste em Penedo, “a produção anterior do Baixo São Francisco orbitava entre 150 e 200 mil litros de leite por mês e atualmente ultrapassa 300 mil litros produzidos no mesmo período”.

A instituição financeira que disponibiliza linhas de crédito específicas para investimentos no campo apresentou dados significativos sobre avanços na economia da zona rural.

Em 2020, o valor total de contratos com a agência local do BNB foi de pouco mais de um milhão de reais (R$ 1.171.000,00), ultrapassando a soma de cinco milhões de reais (R$ 5.574.700,00) em 2023, até outubro deste ano.

E entre os desafios propostos para aumentar a produtividade e o lucro do produtores de leite do Baixo São Francisco está a melhoria genética do rebanho, investimento que a Prefeitura de Penedo já faz, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) com o Programa Mais Pecuária.

Além disso, é necessário a formação de uma cooperativa que vai viabilizar, entre outros benefícios, a compra coletiva de insumos, proporcionando redução de custos, alinhando com assistência técnica especializada, tecnologia, manejo e sanidade do rebanho.

A ação coletiva de desenvolvimento local sustentável reuniu representantes das prefeituras dos quatro municípios – com o governo Ronaldo Lopes/João Lucas representado pelo Secretário Rogério dos Peixoto (SEMADA) -, do escritório Penedo do Sebrae (destacado pelo apoio logístico nas ações realizadas na primeira fase do Prodeter do BSF), da Emater Alagoas, da agência Penedo do BNB, cooperativas, pecuaristas e Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

SECOM PMP