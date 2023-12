Novo RG em 2024

O Brasil encontra-se em meio a uma transformação significativa na forma como nos reconhecemos, tudo graças à implementação da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Neste sentido, abordaremos instruções sobre como obter o novo RG.

Ademais, mostraremos quais são os benefícios do novo RG em relação ao formato anterior. Aliás, elucidaremos também os estados que já aderiram a esta edição atualizada, além daqueles que iniciarão o processo de emissão em janeiro de 2024.

Como pode requerer o novo RG?

A edição atualizada do Documento de Identificação já está acessível em várias regiões do território nacional. Ela foi concebida para consolidar todos os registros e prover múltiplas conveniências aos habitantes.

Prevê-se que, até o ano de 2032, o novo RG seja mandatório em todo o Brasil. Portanto, será prudente para os cidadãos solicitarem a versão atualizada do documento para se manter em conformidade com o cronograma estipulado.

Para a aquisição do documento atualizado, é imperativo dirigir-se ao departamento emissor pertencente à sua localidade, munido de certidão de nascimento/casamento. As divisões de Segurança Pública estaduais têm a incumbência de produzir o RG, sendo o método descomplicado e acessível a todos.

No momento, 13 unidades federativas já estão liberando o novo formato. Essas regiões são:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Pernambuco;

Piauí;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

Paraná;

Distrito Federal.

A partir de 11 de janeiro de 2024, a relação de estados que disponibilizarão o novo RG será ampliada para:



Você também pode gostar:

Amapá;

Bahia;

Ceará;

Espírito Santo;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Roraima;

Sergipe;

Tocantins;

São Paulo.

Benefícios do novo RG – CIN

O novo RG oferece múltiplas prerrogativas aos cidadãos brasileiros, tais como:

Consolidação com o CPF: O CPF funcionará como a identificação singular no RG, minimizando riscos de ilicitudes e tornando mais ágil a rotina dos habitantes;

Operacionalidade Avançada: A inclusão de um Código QR permite uma autenticação instantânea e conveniente do documento;

Protocolo Global (MRZ): O CIN pode servir como documento internacional, aderindo a normas globais;

Emissão inaugural sem custos: A emissão inicial do RG atualizado é isenta de encargos ao cidadão.

A versão atualizada da Cédula de Identificação integra dados primordiais dos cidadãos, como:

CPF;

Habilitação para condução;

Título eleitoral;

Entre outros, conferindo a alternativa de portar apenas um documento.

É essencial enfatizar que a edição revista do documento também se encontra disponível em forma eletrônica. Com isso, o acesso ao processo identificatório pode ser realizado via web, agilizando a validação de dados.

Uniformização do RG em escala nacional

Outra transformação substancial é que, com o documento modernizado, a novo RG será uniformizado em todo o Brasil. Antigamente, o indivíduo tinha a possibilidade de obter o documento em diferentes regiões, o que poderia resultar na posse de múltiplos RGs. Por conseguinte, diversos números de identificação. Contudo, essa prática será proibida conforme a nova diretriz estabelecida pelo governo federal.

Quais as alterações proporcionadas pelo documento atualizado?

O novo RG centraliza o número de identificação em todas as regiões federativas e estará disponibilizado em formatos tangíveis e digitais. Conquanto, é crucial destacar que o CIN possui caráter compulsório, sendo que os antigos registros de identidade conservarão sua validade até o último dia de fevereiro de 2032.

Regularização do Cadastro de Pessoas Físicas

Para a obtenção do RG atualizado, é fundamental que o Cadastro de Pessoas Físicas esteja em situação regular e atualizado. Este é um trâmite que pode ser efetuado com facilidade no portal da Receita Federal.

A relevância da Carteira de Identidade Nacional

A instauração da Carteira de Identidade Nacional representa um avanço significativo na evolução da identificação no Brasil. Oferecendo simplicidade na produção, gratuidade na primeira versão e um rol de benefícios, essa inovação é altamente vantajosa. Não deixe passar a chance de assegurar o novo RG e aproveitar todas essas prerrogativas.