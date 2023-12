Novo trailer da temporada Fortnite apresenta Peter Griffin e Solid Snake de Family Guy

AApesar de já terem passado seis anos desde o seu lançamento, Fortnite conseguiu encontrar uma forma de se manter como um dos videojogos online mais relevantes do mundo. O evento do Capítulo 5 apresentou Eminem fazendo rap ao lado de Juice WRLD por alguns minutos e eles também lançaram um trailer da nova temporada. Duas das skins apresentadas no novo trailer eram um buff Peter Griffin de ‘Uma Família da Pesada’ e personagem principal de ‘Metal Gear Solid’, Solid Snake. Já existiam rumores de que a criação de Seth McFarlane se uniria a Jogos épicos e os rumores revelaram-se verdadeiros. Mas isso foi apenas parte das novidades que surgiram nesta nova temporada de Fortnite.

5ª temporada de Fortnite com duas novas skins, Solid Snake e Peter GriffinRoberto Ortega

Fortnite faz história ao lançar três novos jogos na plataforma

Dentro do jogo, Fortnite também lançou três jogos totalmente novos no mesmo dia do evento de Saturay. Um deles é o Fortnite Festival, um jogo que contará com artistas da vida real se apresentando para todos os jogadores do Fortnite ao redor do mundo. Ele será lançado em 9 de dezembro e sua imagem promocional apresenta The Weeknd. Outro jogo que eles estão lançando é LEGO Fortnite, que é bastante autoexplicativo e será lançado no dia 7 de dezembro. E a Rocket Racing está lançando seu próprio jogo dentro do motor Forotnite, que será lançado no dia 8 de dezembro. para um jogo que também promete atrair novos usuários para sua plataforma.

Por último, mas não menos importante, Fortnite também provocou uma futura colaboração com as Teenage Mutant Ninja Turtles. Presumivelmente, todas as skins de personagens da série de quadrinhos. A provocação em si é uma imagem grafitada que mostra Leonardo empunhando suas katanas ninja. Os jogadores terão muito o que aproveitar com todos os novos recursos e provavelmente não terão tempo suficiente para passar por tudo.