Novo vídeo mostra passageiros se preparando a bordo de um navio de cruzeiro encalhado

Passageiros aterrorizados se preparam para o impacto em novo vídeo do MS Maud, um navio de cruzeiro assolado por ventos fortes e ondas enormes que causam queda de energia.

Os possíveis veranistas, vestidos com coletes salva-vidas, podem ser vistos agarrando mesas e lançando olhares horrorizados ao redor da sala enquanto ondas, algumas supostamente com 21 metros de altura, golpeavam o navio de cruzeiro.

Uma pessoa grita para os outros subirem no fundo do navio, alegando que é mais seguro do que sentar nas mesas.