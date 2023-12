Novos contratos do programa Minha Casa Minha Vida serão firmados em janeiro, causando surpresa entre os brasileiros

Enfim, o programa Minha Casa Minha Vida, criado para reduzir o déficit habitacional no país, está programado para iniciar uma série de novas entregas a partir de janeiro do próximo ano.

Acima de tudo, em 2023, o Governo Federal contratou 500 mil novas habitações, aumentando consideravelmente a oferta proporcionada pelo programa.

Novidades do programa

Do mesmo modo, o Minha Casa Minha Vida introduziu uma das principais novidades: a segmentação dos financiamentos desejados pelas famílias de acordo com a localização do imóvel a ser financiado.

Além disso, o programa criou faixas de renda distintas

Portanto, dentro do contexto urbano, o cálculo do programa social é estabelecido com base na renda familiar mensal, dividida em três faixas distintas.

1- Faixa Urbano 1: renda bruta familiar mensal até R$ 2.640;

2- Faixa Urbano 2: renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

3- Faixa Urbano 3: renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Para financiamentos de imóveis em áreas rurais, a regra é diferente, considerando a renda anual:

1- Faixa Rural 1: renda bruta familiar anual até R$ 31.680;

2- Faixa Rural 2: renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52,8 mil;

3- Faixa Rural 3: renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.



Aqueles interessados em obter mais detalhes sobre o financiamento podem dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal, onde é possível realizar simulações da operação de crédito. É possível realizar uma simulação online através do site dedicado ao programa como outra opção disponível.

Retomada dos contratos do Minha Casa Minha Vida

Para o próximo período, a meta é ultrapassar essa marca, ampliando o número de contratações e entregas para a população. Para alcançar esse objetivo, o Governo Federal planeja retomar os contratos já no início do ano, possivelmente durante a primeira quinzena de janeiro.

Esta iniciativa ocorre durante a nova fase do programa, que foi relançado este ano com novas categorias de renda e oferecendo condições mais favoráveis para a contratação.

O Governo Federal tem como meta retomar os contratos do programa Minha Casa Minha Vida nos primeiros 15 dias de janeiro de 2024, visando um início promissor para o ano. Essa iniciativa faz parte da nova fase do programa, lançada neste ano, que introduziu novos critérios de renda e facilitou o processo de contratação.

Enfatizando as necessidades das famílias de baixa renda e oferecendo oportunidades para alcançarem a casa própria, o programa comprova seu valor na redução do déficit habitacional. Com mais facilidades e metas mais ambiciosas na nova fase, espera-se impulsionar ainda mais essa tendência positiva.

O que é o Minha Casa Minha Vida?

O Minha Casa Minha Vida, um programa do Governo Federal, foi concebido para tornar o financiamento da primeira casa mais acessível às famílias menos favorecidas. Ele possibilita que mais pessoas realizem o sonho da moradia própria.

Apenas, através desse programa, milhões de brasileiros estão cada vez mais próximos de conquistar sua casa própria. Com as novas contratações e entregas previstas para o próximo ano, o programa continuará desempenhando um papel crucial na redução da desigualdade habitacional no Brasil.

É impressionante acompanhar as iniciativas do Governo Federal para diminuir o déficit habitacional no país. Aguardamos com entusiasmo os próximos passos do Minha Casa Minha Vida em 2024. Para mais detalhes sobre o funcionamento do programa, acesse este link.

Inscrições no programa

Desde que o programa destina-se a famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas e renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil em áreas rurais.

Porém, os limites distintos para áreas urbanas e rurais classificam as famílias em diferentes faixas de renda

É importante ressaltar que, conforme estipulado na Medida Provisória, o valor dessas faixas de renda não inclui benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, tais como auxílio-doença, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família.