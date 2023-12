Novos critérios de Aposentadoria em 2024: o que muda para homens e mulheres?

A aposentadoria é um momento importante na vida de qualquer trabalhador. É o momento em que se encerra a vida profissional e se começa a desfrutar dos anos de trabalho árduo. No entanto, para alcançar esse benefício, é necessário cumprir certos critérios estabelecidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Idade mínima para aposentadoria em 2024

A partir de 2024, haverá uma nova idade mínima para aposentadoria. Essa alteração é anual e faz parte dos ajustes realizados pelo INSS. Para os trabalhadores, a chance de finalmente se aposentar está mais próxima, mas ainda é necessário cumprir os critérios de contribuição obrigatórios e decisivos.

Regras de transição

As regras de transição são as que sofrerão as maiores mudanças em relação à idade mínima para aposentadoria em 2024. Essas regras são aplicáveis ??aos trabalhadores que já contribuíam antes da reforma da Previdência, aprovada em novembro de 2019. Elas visam auxiliar na aprovação mais ágil da aposentadoria.

Pedido de aposentadoria

O pedido de aposentadoria deve ser encaminhado ao INSS. Após o envio, o benefício será analisado e respondido em até 90 dias. É importante lembrar que, além da idade mínima, também é necessário atender ao tempo mínimo de contribuição.

Aposentadoria por idade em 2024

A aposentadoria por idade é uma das formas de se aposentar. Para solicitar esse benefício em 2024, é necessário atender a certos critérios de idade e tempo de contribuição. Após cumprir esses requisitos, o trabalhador pode encaminhar ao INSS a solicitação do benefício.



Idade mínima para aposentadoria

Homens: 65 anos de idade

Mulheres: 62 anos de idade

Tempo de contribuição

180 contribuições (15 anos) para ambos os sexos

Desde a reforma da Previdência, em 2019, o tempo mínimo de contribuição aumentou em seis meses a cada ano, chegando ao limite em 2024.

Regras de transição para aposentadoria em 2024

As regras de transição também sofrerão alterações em 2024. É importante estar atento aos critérios que tornam o trabalhador elegível ao benefício antes de fazer a solicitação.

Idade progressiva

Nessa regra de transição, a idade mínima para aposentadoria em 2024 muda tanto para homens quanto para mulheres. A cada ano, a tabela aumenta em seis meses, até chegar a 65 anos para homens (em 2027) e 62 anos para mulheres (em 2031).

Ano vigente Homem Mulher 2019 61 anos 56 anos 2020 61 anos e meio 56 anos e meio 2021 62 anos 57 anos 2022 62 anos e meio 57 anos e meio 2023 63 anos 58 anos 2024 63 anos e meio 58 anos e meio 2025 64 anos 59 anos 2026 64 anos e meio 59 anos e meio 2027 65 anos 60 anos 2028 65 anos 60 anos e meio 2029 65 anos 61 anos 2030 65 anos 61 anos e meio 2031 65 anos 62 anos

Pedágio de 100%

O pedágio de 100% é outra regra de transição para aposentadoria em 2024. Nessa regra, os trabalhadores precisam trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar antes da reforma de 2019. A idade mínima permanece a mesma.

Homens: idade mínima de 60 anos e 35 anos de contribuição + 100% do tempo que faltava para se aposentar na data da Reforma

Mulheres: idade mínima de 57 anos e 30 anos de contribuição + 100% do tempo que faltava para se aposentar na data da Reforma

Regras dos pontos

Nas regras dos pontos, é necessário somar a idade com o tempo de contribuição. A cada ano, o resultado dos pontos aumenta, e homens e mulheres devem alcançar essa soma para conseguir a aposentadoria.

Ano vigente Homem Mulher 2019 96 pontos 86 pontos 2020 97 pontos 87 pontos 2021 98 pontos 88 pontos 2022 99 pontos 89 pontos 2023 100 pontos 90 pontos 2024 101 pontos 91 pontos 2025 102 pontos 92 pontos 2026 103 pontos 93 pontos 2027 104 pontos 94 pontos 2028 105 pontos 95 pontos 2029 106 pontos 96 pontos 2030 107 pontos 97 pontos 2031 108 pontos 98 pontos 2032 109 pontos 99 pontos 2033 105 pontos 100 pontos

Ademais, a partir de 2024, os trabalhadores terão novos critérios para aposentadoria. É importante estar ciente das mudanças nas regras de transição e dos requisitos de idade mínima e tempo de contribuição. Para obter mais informações sobre os critérios específicos, é recomendável consultar o site oficial do INSS ou entrar em contato com um especialista em Previdência Social.

Lembre-se de que se aposentar é um direito conquistado ao longo dos anos de trabalho, e cumprir os critérios estabelecidos é fundamental para garantir esse benefício tão importante na vida do trabalhador.