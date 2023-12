Nubank anuncia GRANDE novidade e clientes se surpreendem

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, agora passa a contar com a “cripto de dólar”, a criptomoeda que possui o maior volume financeiro negociado no Brasil. Sendo assim, a Nu Cripto, plataforma da fintech que já possui outros 14 tokens, oferecerá a USD Coin (USDC), considerada uma moeda digital estável e ligada ao dólar dos Estados Unidos.

É importante destacar que o Nubank está disponibilizando esta nova criptomoeda de maneira gradual aos seus clientes no Brasil. De acordo com o diretor executivo do Nubank Cripto, Thomaz Fortes, a oferta desta criptomoeda ligada ao dólar foi um pedido dos próprios clientes do banco digital.

“A integração do USDC ao Nubank Cripto abre grandes oportunidades não apenas para o cliente interessado em ter este dólar digital em sua carteira”, afirmou Fortes. Para o executivo, com esta oferta somada às características do USDC da Circle, a fintech poderá estudar possibilidades de integração entre os serviços financeiros disponíveis no aplicativo e a área cripto.

“Continuamos a presenciar uma forte demanda em toda a América Latina pelo acesso ao dólar digital, especialmente no Brasil, que tem se destacado como uma força motriz para o uso e adoção de criptomoedas na região”, afirmou Jeremy Allaire em nota, presidente e co-fundador da Circle.

USDC no Nubank Cripto

Segundo Fortes, o Nubank optou por oferecer a USDC devido ao seu nível de governança, estrutura e reservas comprovadas de 100% em dólar. Isso porque o banco digital poderia ter optado por outra criptomoeda que seja vinculada ao dólar americano.

Além disso, o Nubank deixa claro que o fácil acesso à USD Coin foi outro fator que influenciou na escolha, tendo em vista que esta criptomoeda pode ser adquirida sem que o usuário possua uma conta global. Esta cripto, inclusive, possui emissão pela Circle e regulada pela autoridade regulatória de Nova York (NYDFS), contando com um processo de auditoria independente.

As criptomoedas pareadas ao dólar também podem ser encontradas na Mynt, do BTG, e no Mercado Pago, além das tradicionais plataformas de exchange (plataformas nativas de criptos).



Você também pode gostar:

Nova ferramenta de segurança

O Nubank anunciou no início de novembro deste ano um novo recurso de segurança para o aplicativo da empresa. A nova ferramenta foi batizada de Alô Protegido, e traz a promessa de dificultar ligações de terceiros com potencial de golpe, nas situações em que os criminosos fingem ser da central de atendimento do próprio banco digital.

Sendo assim, o novo recurso de segurança deve diminuir o número de golpes em que os bandidos enganam as vítimas se passando por atendentes do Nubank. O Alô Protegido faz o bloqueio automático de ligações suspeitas, as quais possuem o número de telefone “camuflado” com o número de contato do banco digital.

A nova função anunciada pelo banco digital faz parte da campanha chamada #PareceMasNãoÉoNubank. Essa campanha tem como objetivo alertar as pessoas sobre situações que podem parecer relacionadas com a empresa, mas que na verdade não são.

No entanto, mesmo com o bloqueio automático de ligações pelo Alô Protegido, os clientes do Nubank devem ficar muito atentos, pois novos golpes envolvendo o nome da instituição financeira podem surgir com o tempo.