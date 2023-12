Nubank ANUNCIA novidade incrível e clientes pulam de alegria!

O Nubank é conhecido por suas inovações e por oferecer serviços financeiros de alta qualidade aos seus clientes. Recentemente, o banco anunciou uma série de novidades para os portadores do cartão Ultravioleta, uma modalidade voltada para pessoas de alta renda.

Essas novidades têm gerado grande repercussão nas redes sociais e causado grande entusiasmo entre os clientes. Neste artigo, vamos explorar as mais recentes inovações do Nubank e como elas podem beneficiar os usuários do cartão Ultravioleta.

O Espaço Família

Uma das principais novidades anunciadas pelo Nubank é a opção de saldo compartilhado no chamado Espaço Família. Essa opção estará disponível exclusivamente para os clientes que possuem o cartão Ultravioleta. Através do Espaço Família, os clientes poderão compartilhar os saldos e oferecer vantagens do plano Ultravioleta para outras pessoas do seu círculo familiar.

Essa funcionalidade permite que até quatro pessoas, desde que também sejam clientes Nubank e façam parte da família, tenham acesso a benefícios como o cartão adicional Black, atendimento exclusivo, e controle parental.

“As pessoas adicionadas ao Espaço Família não pagam nada para usufruir dos benefícios da nossa curadoria. Além disso, os gastos feitos com o cartão adicional Ultravioleta pelos membros do Espaço Família contribuem para zerar a mensalidade do titular da curadoria”, diz o Nubank.

Essa novidade do Nubank demonstra o compromisso do banco em oferecer uma experiência premium aos clientes do cartão Ultravioleta, proporcionando vantagens exclusivas para toda a família.

Vantagens do Cartão Ultravioleta

O cartão Ultravioleta do Nubank foi desenvolvido para atender as necessidades das pessoas de alta renda, oferecendo uma experiência premium. Além do Espaço Família, o Nubank tem anunciado uma série de vantagens exclusivas para os clientes Ultravioleta, como:



Você também pode gostar:

Cartão fabricado em metal, proporcionando um design sofisticado e durabilidade; Exclusividades da bandeira Mastercard Black Internacional, garantindo benefícios exclusivos em viagens e compras; Acesso às salas VIPs nos principais aeroportos do mundo, proporcionando maior conforto e comodidade aos clientes; NuTag, uma etiqueta de pedágios e estacionamentos exclusiva do Nubank, simplificando o pagamento desses serviços; Atendimento exclusivo, com uma equipe dedicada para atender as necessidades dos clientes Ultravioleta; Central de Proteção, oferecendo maior segurança e controle sobre as transações realizadas com o cartão; Controle parental, permitindo que os titulares do cartão possam gerenciar os gastos de seus dependentes.

Essas vantagens demonstram o compromisso do Nubank em oferecer um serviço diferenciado e exclusivo para os clientes Ultravioleta, garantindo uma experiência única e satisfatória.

Acesso Gradual às Novidades

O Nubank tem adotado uma abordagem gradual na liberação das novidades do cartão Ultravioleta. Isso significa que algumas vantagens podem estar disponíveis para alguns clientes, enquanto outros precisam aguardar um pouco mais para ter acesso a essas funcionalidades.

Essa estratégia tem como objetivo garantir a melhor experiência possível para os clientes e permitir que o Nubank aprenda e aprimore as soluções disponíveis.

“O acesso a esses novos benefícios do Nubank Ultravioleta será liberado aos poucos. Buscamos sempre oferecer a melhor experiência para nossos clientes e, por isso, começamos com um grupo pequeno para aprender e evoluir as soluções disponíveis”, diz o banco.

Portanto, é importante que os clientes do cartão Ultravioleta fiquem atentos às atualizações e comunicações do Nubank para saber quando terão acesso às novidades anunciadas.

Cartão Ultravioleta e seu Público-Alvo

O cartão Ultravioleta do Nubank é destinado às pessoas de alta renda, oferecendo uma experiência premium e vantagens exclusivas. Para se tornar um cliente Ultravioleta, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo Nubank.

Os clientes devem gastar acima de R$ 5 mil na função crédito até o fechamento da fatura ou possuir R$ 50 mil guardados ou investidos no Nubank. Para aqueles que não atendem a esses critérios, o custo do cartão Ultravioleta é de R$ 49 por mês.

Esse público-alvo de alta renda busca por serviços financeiros diferenciados e exclusivos, e o Nubank tem se destacado ao oferecer um cartão que atende a essas expectativas. O cartão Ultravioleta é desejado por muitos clientes que buscam por uma experiência premium e vantagens exclusivas.

Consignado do Nubank

Além das inovações no cartão Ultravioleta, o Nubank tem expandido seus serviços para outros segmentos. Recentemente, o banco anunciou o lançamento do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Essa expansão do sistema do NuConsignado, que já estava disponível para os servidores públicos federais, permite que mais pessoas tenham acesso a um crédito de baixo risco com taxas competitivas.

“O Nubank vai seguir contribuindo ativamente para a evolução do mercado de consignado nesta proposta digital. Isso nos permite oferecer taxas competitivas, com uma experiência sem complexidade, agora disponível também para aposentados e pensionistas que cada vez mais passam a confiar em nossa plataforma”, afirma Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

As taxas iniciais do consignado para aposentados e pensionistas podem variar conforme o perfil do cliente, mas devem partir sempre de um patamar de 1,35% ao mês. O Nubank pretende disponibilizar o NuConsignado gradualmente ao longo dos próximos meses, como parte de sua estratégia de expansão em operações de crédito de baixo risco.

Ademais, o Nubank continua inovando e oferecendo serviços financeiros de alta qualidade para seus clientes do cartão Ultravioleta. As novidades como o Espaço Família, as vantagens exclusivas e a expansão do consignado demonstram o comprometimento do banco em atender as expectativas de seu público-alvo.

Os clientes Ultravioleta podem esperar por uma experiência premium, com benefícios únicos e uma equipe dedicada a atendê-los. Fique atento às atualizações do Nubank para aproveitar ao máximo essas inovações e desfrutar de todas as vantagens que o cartão Ultravioleta tem a oferecer.