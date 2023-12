Nubank anuncia parcerias de férias de verão e benefícios para quem tem ESTE cartão; Veja qual

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, divulgou suas parcerias para o período de verão em Riviera de São Lourenço, destinadas aos clientes do cartão Ultravioleta. Os clientes de alta renda do banco agora têm acesso a uma série de benefícios exclusivos, visando aprimorar suas férias na famosa praia do litoral norte de São Paulo.

Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank, mencionou a inspiração nos beach clubs europeus para proporcionar uma experiência distinta de verão para os clientes do segmento Ultravioleta. A presença na Riviera de São Lourenço é parte de uma curadoria de experiências realizada pelo Nubank Ultravioleta, com o objetivo de proporcionar momentos de qualidade em família.

“A nossa presença em Riviera faz parte de uma curadoria de experiências que o Nubank Ultravioleta está realizando para promover ainda mais tempo de qualidade em família”, afirmou Juliana Roschel, destacando o compromisso do banco em proporcionar vivências diferenciadas para seus clientes exclusivos.

Os clientes Ultravioleta terão acesso a benefícios especiais, como entrada privilegiada em beach clubs e restaurantes renomados. Com essa iniciativa, o Nubank reafirma seu compromisso em expandir suas ofertas além dos serviços financeiros.

Benefícios exclusivos em Riviera de São Lourenço

Em busca de proporcionar vantagens diferenciadas aos clientes Ultravioleta, a marca estabeleceu parcerias com restaurantes locais e investiu na promoção de espaços de beach tennis. Destacando-se entre os benefícios oferecidos, o banco digital patrocinou dois espaços distintos dedicados à prática de beach tennis: o Lounge Nubank Ultravioleta e a Arena Nubank Ultravioleta. Localizado ao lado do Riviera Shopping, o Lounge Nubank Ultravioleta é um espaço que oferece aos clientes nove quadras de beach tennis, além de um gastrobar. Os membros do segmento Ultravioleta podem aproveitar um desconto de 50% no uso coletivo ou no aluguel privado das quadras.

Já a Arena Nubank Ultravioleta, localizada à beira-mar, oferece seis quadras dedicadas à prática de beach tennis e exercícios funcionais. O espaço também conta com bangalôs e espreguiçadeiras, e os clientes Ultravioleta podem aproveitar um desconto de 50% no uso diário das quadras.

Para desfrutar dos benefícios exclusivos do Nubank Ultravioleta na Riviera de São Lourenço, basta apresentar o cartão Ultravioleta físico ou virtual. O cartão virtual pode ser acessado no aplicativo do banco digital.



Conheça o Nubank Ultravioleta

Com a bandeira Mastercard Black, o Ultravioleta proporciona não apenas os benefícios padrão dessa categoria, mas também vantagens oferecidas pelo próprio Nubank, incluindo cashback que pode chegar a 200% do CDI. Além disso, é importante lembrar que não há uma exigência específica de renda mínima para solicitar o cartão Ultravioleta.

Ao solicitar o cartão Ultravioleta, os clientes passam por uma análise de crédito automática, realizada no momento do cadastro para novos clientes no Nubank. De acordo com o banco digital, essa análise é conduzida mensalmente para clientes que já possuem o cartão tradicional da instituição.

Embora o cartão Ultravioleta tenha uma mensalidade de R$ 49, há requisitos para a isenção desse valor. Desse modo, os clientes serão isentos da mensalidade se, até o fechamento da fatura, realizarem R$ 5 mil ou mais em compras no cartão de crédito. A isenção também é concedida aos clientes que mantiverem, no mínimo, R$ 50 mil guardados ou investidos no Nubank.

O Nubank Ultravioleta vem se destacando não apenas pelos benefícios oferecidos, mas também pela abordagem acessível em relação aos requisitos para aquisição. Mais informações sobre o cartão podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.