Nubank “CHAMA” clientes para participarem de SUPER PROMOÇÃO

Neste período festivo, em que há tantos eventos e promoções, muitos clientes do famoso Nubank têm razões para comemorar. Isso porque integram o exclusivo conjunto de contemplados da promoção “N Chances de Ganhar”. A instituição financeira digital vem proporcionando aos seus usuários a oportunidade de competir uns com os outros por prêmios diários de R$ 2 mil. Além do mais, tem algumas gratificações substanciais que alcançam o montante de R$ 200 mil até que a promoção termine.

Para participar, é simples. A cada R$ 100 despendidos no cartão de crédito do Nubank, gera-se um tíquete da sorte para participação nos sorteios. Mas, há alguns pormenores. Portanto, se você quer obter mais informações sobre essa promoção da fintech roxinha e descobrir quem foram alguns dos ganhadores, continue com a leitura abaixo. Se você é um cliente da instituição, poderia ser um dos afortunados desta vez.

Como é a promoção “N Chances de Ganhar” do Nubank?

Como mencionado anteriormente, essa é uma estratégia promocional que o banco digital resolveu lançar agora no fim do ano. Ela oferece aos clientes a oportunidade de competir por prêmios ao efetuarem compras com o cartão de crédito. Dessa forma, a cada R$ 100 investidos, gera-se um ingresso da sorte. Então, isso concede aos usuários da fintech a possibilidade de ganhar diariamente R$ 2 mil, além dos prêmios finais totalizando R$ 200 mil ao término da campanha.

Os sorteios estão agendados ao longo do período promocional, totalizando nove eventos, com datas específicas baseadas nos resultados que saem da Loteria Federal. Esses sorteios são realizados semanalmente, o que culmina em dois notáveis prêmios finais de R$ 200 mil.

Quais serão as datas dos sorteios da promoção do roxinho?

Veja as datas em que serão feitos os sorteios, com os já realizados, bem como os próximos a ocorrerem:

1º sorteio: 11/11/2023, tendo a apuração feita em 17/11/2023 às 15h00;

2º sorteio: 18/11/2023, tendo a apuração feita em 24/11/2023 às 15h00;

3º sorteio: 25/11/2023, tendo a apuração feita em 30/11/2023 às 15h00;

4º sorteio: 02/12/2023, tendo a apuração feita em 07/12/2023 às 15h00;

5º sorteio: 09/12/2023, tendo a apuração feita em 14/12/2023 às 15h00;

6º sorteio: 16/12/2023, tendo a apuração feita em 21/12/2023 às 15h00;

7º sorteio: 23/12/2023, tendo a apuração feita em 29/12/2023 às 15h00;

8º sorteio: 30/12/2023, tendo a apuração feita em 05/01/2024 às 15h00;

9º sorteio: 13/01/2024, tendo a apuração feita em 18/01/2024 às 15h00.

É importante ressaltar que a divulgação dos ganhadores acontece em datas que são diferentes das realizações dos sorteios.



Lista de alguns ganhadores do “N Chances de Ganhar” do Nubank

Os contemplados em uma das etapas da promoção já foram anunciados, premiando 14 clientes com prêmios individuais no valor de R$ 2 mil. Os nomes de cada um dos vencedores foram revelados, preservando parcialmente a identidade e indicando a região de residência:

Rafaela I. – Residente em Varginha-MG #11059.88955;

Paula S. – Residente em São Bernardo do Campo-SP #11059.88954;

Edson S. – Residente em Vila Velha-ES #11059.88957;

Larissa C. – Residente em Marabá-PA #11059.88959;

Josivan S. – Residente em Rio de Janeiro-RJ #11059.88958;

Zoraide B. – Residente em Rio das Ostras-RJ #11059.88960;

Paulo B. – Residente em Maringá-PR #11059.88962;

Átila F. – Residente em Recife-PE #11059.88961;

Suzane G. – Residente em Sertão-RS #11059.88963;

Laiandra L. – Residente em Mateus Leme-MG #11059.88965;

Giana B. – Residente em Florianópolis-SC #11059.88964;

Marcio S. – Residente em Curitiba-PR – #11059.88966;

Edinardo B. – Residente em Aurora-CE #11059.88968;

Deise G. – Residente em Botucatu-SP #11059.88967.

Como os ganhadores recebem os prêmios

Os montantes serão depositados nas contas dos ganhadores em um prazo máximo de 30 dias, após a conclusão da apuração dos resultados. O Nubank assegura que informará os contemplados por meio do app.