Nubank: descubra as vantagens do empréstimo pessoal com pagamento em apenas 90 dias

O pedido de empréstimo surge frequentemente em situações emergenciais na vida dos cidadãos, quando não há disponibilidade de dinheiro em caixa, mas a necessidade de quitar alguma conta é premente. Compreendendo essa realidade, o Nubank disponibiliza uma opção vantajosa.

Assim, o banco digital lançou o seu empréstimo pessoal, oferecendo a oportunidade de efetuar o pagamento da primeira parcela em até 90 dias.

O empréstimo pessoal Nubank destaca-se por sua acessibilidade a uma parcela específica de clientes.

Aqueles que mantêm um CPF sem restrições, cultivam uma relação positiva com o banco e demonstram uma movimentação ativa em suas contas têm a chance de usufruir dessa modalidade de crédito.

O processo de contratação é simplificado, e para muitos clientes que atendem a esses critérios, a transferência do montante solicitado ocorre no mesmo dia da requisição, proporcionando uma resposta rápida às necessidades financeiras.

A confiabilidade do Nubank, aliada à praticidade de receber o dinheiro de forma rápida, faz com que essa opção seja uma escolha atraente para aqueles que buscam soluções financeiras eficientes.

Portanto, se você deseja conhecer mais sobre essa alternativa que pode fazer a diferença em momentos cruciais, continue a leitura no texto que elaboramos abaixo.

Termos transparentes do Empréstimo Pessoal Nubank



O Nubank adota uma abordagem transparente ao fornecer informações cruciais sobre o empréstimo pessoal, reconhecendo que existem encargos inerentes à concessão de crédito.

Entre esses, incluem-se o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), CET (Custo Efetivo Total), seguro, tributos, registros e outros, todos detalhadamente especificados no contrato para total clareza.

Ao obter acesso ao limite de empréstimo pessoal oferecido pelo Nubank, os clientes que desejam contratar esse serviço podem fazê-lo com plena consciência das seguintes condições:

Método de Pagamento: O débito ocorre diretamente na conta do cliente, em uma data escolhida por ele, proporcionando flexibilidade. O prazo para o débito se estende até 90 dias após a liberação dos fundos;

Prazo de Pagamento: Os clientes têm um período generoso de até 24 meses, ou seja, dois anos, para quitar o empréstimo, proporcionando comodidade e adaptabilidade às suas circunstâncias financeiras;

Taxas de Juros Personalizadas: As taxas de juros aplicadas são personalizadas, considerando tanto o valor emprestado quanto o perfil individual do cliente. Isso garante uma abordagem justa e personalizada para atender às necessidades específicas de cada pessoa.

É importante destacar que a viabilidade do empréstimo pessoal pode ser avaliada de forma rápida e eficaz por meio de uma simulação disponível no próprio aplicativo do Nubank.

Através dessa ferramenta os clientes podem conferir se as condições atendem às suas expectativas e necessidades financeiras. Todo processo é transparente e informado.

Passo a passo para a solicitação do seu empréstimo

Enfim, para aqueles que têm a comodidade de contar com a opção de empréstimo pessoal no Nubank, o processo de solicitação é bem simples.

Você pode realizar a solicitação pelo aplicativo do banco digital. Então, confira abaixo o passo a passo para obter o crédito desejado:

Antes de tudo, acesse o Aplicativo Nubank: Ao abrir o aplicativo, você verá a opção “Pegar emprestado” na tela inicial. Clique nela para iniciar o processo; Calcule seu Empréstimo: Após ler as informações fornecidas, clique em “Calcular empréstimo”. Aqui, você poderá escolher o motivo do empréstimo; Informe os Detalhes do Empréstimo: Na tela seguinte, digite o valor desejado, escolha o número de parcelas e defina a data de pagamento da primeira parcela de acordo com suas preferências; Confirme sua Escolha: Depois, no canto inferior esquerdo, clique na seta para avançar. Revise cuidadosamente todas as informações do seu empréstimo e, quando estiver satisfeito, clique em “Continuar”; Leia e Confirme o Contrato: Logo após revisar o contrato, toque em “Confirmar contratação”. É importante ler atentamente os termos para garantir que esteja ciente das condições do empréstimo; Digite sua Senha: Por fim, insira sua senha de 4 dígitos para autenticar a transação.

Pronto! Após esses passos, o valor solicitado será transferido diretamente para sua conta no Nubank. Vale lembrar que é sempre importante ler todas as informações disponíveis e ter certeza das condições antes de confirmar a contratação do empréstimo.