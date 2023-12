Nubank: Descubra se o seu dinheiro RENDE mais na conta ou nas Caixinhas

O Nubank é uma fintech que está conquistando um espaço cada vez maior no mercado financeiro. Uma das grandes vantagens oferecidas por esta plataforma é a variedade de opções para você guardar e multiplicar seu dinheiro. Vamos explorar algumas dessas opções neste artigo.

A Conta do Nubank

A conta do Nubank oferece aos clientes um rendimento equivalente a 100% do CDI, desde que o dinheiro permaneça na conta por 30 dias. No 31° dia, o valor é liberado para o cliente. Vale lembrar que sobre o rendimento incidirá o pagamento do Imposto de Renda. Mas não se preocupe, o pagamento é automático e incide apenas sobre o rendimento, não afetando o saldo principal.

Os Benefícios da Conta Nubank

A conta do Nubank oferece diversos benefícios para seus clientes. Além do rendimento de 100% do CDI, a plataforma também oferece funcionalidades que facilitam o controle financeiro e a realização de transações, como transferências e pagamentos de contas.

As Caixinhas do Nubank

Outra opção interessante oferecida pelo Nubank são as Caixinhas. Este recurso permite que os usuários estabeleçam objetivos financeiros e economizem de forma simples e organizada. As Caixinhas oferecem duas opções de rendimentos e podem ser uma ótima alternativa para quem busca mais estabilidade.

Como Funcionam as Caixinhas

As Caixinhas funcionam como uma espécie de poupança. O usuário pode criar uma Caixinha, definir um objetivo e começar a poupar dinheiro para alcançá-lo. As Caixinhas podem ser usadas para diferentes finalidades, como viagens, compra de um bem ou até mesmo a aposentadoria.



Outras Opções de Investimentos do Nubank

Para os clientes que desejam um retorno financeiro mais elevado, o Nubank oferece ainda outras modalidades de investimento. Entre elas, estão o Nu Reserva Imediata, Nu Reserva Planejada, Nu Seleção Cautela, Nu Seleção Equilíbrio e Nu Seleção Potencial.

Nu Reserva Imediata e Nu Reserva Planejada

Os fundos Nu Reserva são ancorados totalmente em renda fixa. No Nu Reserva Imediata, o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento, enquanto no Nu Reserva Planejada, o resgate é programado para uma data específica.

Nu Seleção Cautela, Equilíbrio e Potencial

Os fundos Nu Seleção oferecem diferentes níveis de risco e retorno. O Nu Seleção Cautela tem um perfil mais conservador, enquanto o Nu Seleção Equilíbrio busca um equilíbrio entre risco e retorno. Já o Nu Seleção Potencial, com um risco maior, é composto por 42,3% de Renda Fixa Pré-Fixada e Inflação e 22,3% de Liquidez Soberano e Crédito Privado.

Investimentos em CDB, Tesouro Direto e Ações

Para os investidores mais audaciosos, o Nubank ainda oferece opções para investimentos em CDB, Tesouro Direto e até em ações na Bolsa de Valores.

CDB

O CDB é um título de renda fixa emitido por bancos. No Nubank, você pode investir em CDBs de diferentes instituições financeiras, o que amplia as possibilidades de retorno.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite a compra de títulos públicos. São várias opções de títulos, com diferentes prazos e rentabilidades.

Ações

As ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar ações, você se torna sócio da empresa e pode receber parte dos lucros (dividendos). Além disso, se o valor da ação aumentar, você pode vender suas ações e obter lucro.

Independente da escolha do investimento, é importante lembrar necessário estudar e entender todas as regras e condições antes de aplicar seu dinheiro. Com estratégias de investimento bem planejadas e suporte de um banco digital como o Nubank, o caminho para alcançar (ou mesmo superar) suas metas financeiras fica muito mais descomplicado.