Nubank divulga GRANDE novidade para os investidores do aplicativo

O banco digital Nubank anunciou a expansão de sua oferta de produtos financeiros. Nas próximas semanas, a instituição passará a disponibilizar letras de crédito imobiliário e agrícola (LCIs e LCAs) diretamente em seu aplicativo, em uma estratégia para atender às crescentes demandas de seus usuários.

Os títulos de renda fixa têm se destacado no mercado, atraindo a atenção de investidores em busca de alternativas atrativas em meio aos altos juros do cenário atual. Com essa iniciativa, o Nubank busca oferecer aos seus clientes uma nova opção de investimento, expandindo ainda mais o leque de possibilidades dentro da plataforma.

As LCIs e LCAs disponibilizadas pelo Nubank apresentarão diferentes prazos e rendimentos, proporcionando aos investidores uma variedade de escolhas alinhadas às suas estratégias financeiras. Vale ressaltar que os clientes do Nubank poderão acessar e investir em LCIs e LCAs de maneira fácil e conveniente, diretamente pelo aplicativo.

Conheça as novas opções do Nubank

As LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com o objetivo de captar recursos para financiar setores específicos da economia. Ambas são investimentos considerados de baixo risco e são conhecidas por oferecerem benefícios como isenção de Imposto de Renda para pessoa física.

Os recursos captados por meio das LCIs são destinados ao setor imobiliário, como financiamento de empreendimentos, construções e projetos relacionados ao ramo. Geralmente, as LCIs contam com a garantia dos próprios empreendimentos ou créditos imobiliários, o que contribui para a percepção de baixo risco.

Já os recursos captados por meio das LCAs são direcionados para o financiamento de atividades relacionadas ao agronegócio, como produção agrícola, agroindústria e cooperativas rurais. Assim como as LCIs, as LCAs contam com a garantia dos empreendimentos e operações vinculadas ao agronegócio, proporcionando uma percepção de segurança para os investidores.

Ambas as letras de crédito funcionam de maneira semelhante: o investidor empresta dinheiro para a instituição financeira e, em troca, recebe uma remuneração ao longo do tempo, na forma de juros. Esses títulos costumam ter prazos específicos e, em alguns casos, podem ser resgatados antes do vencimento, sujeitos a condições estabelecidas no momento da aplicação.



As modalidades de investimento são seguras?

De acordo com o Nubank, esses produtos financeiros oferecem a tranquilidade de contar com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que resguarda o patrimônio de investidores em até R$ 250 mil. Sendo assim, a característica fundamental que torna LCI e LCA opções seguras é a cobertura proporcionada pelo FGC.

Em caso de falência ou quebra da instituição financeira emissora do título, o FGC assegura a restituição de até R$ 250 mil do montante investido. Este mecanismo visa proteger os investidores e promover a estabilidade do sistema financeiro.

É importante ressaltar que a garantia do FGC é estabelecida por CPF, com um limite máximo de R$ 1 milhão a cada quatro anos. Assim, mesmo para aqueles que diversificam seus investimentos em diferentes instituições, a proteção do FGC permanece com um teto de R$ 1 milhão por pessoa.

Em suma, a escolha por investir em títulos de Renda Fixa, como LCI e LCA, não apenas oferece retornos financeiros consistentes, mas também proporciona uma camada adicional de segurança por meio da garantia do FGC. Mais informações sobre as novas modalidades de investimento do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.