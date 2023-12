Nubank divulga nova ampliação; entenda mudança

Nubank, conhecida fintech brasileira, tem em produção uma novidade que expandirá seu leque de produtos financeiros. Esta nova expansão promete trazer ao aplicativo da empresa a negociação de LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito Agrícola).

A Expansão de Produtos Nubank

A Nubank planeja lançar gradualmente esses novos produtos ao longo das próximas semanas. Isso permitirá que os clientes acessem e negociem títulos LCI e LCA diretamente no aplicativo. Esta mudança amplifica ainda mais a diversidade de opções de investimento oferecidas pela plataforma.

Diversidade de Opções de Investimentos

A nova expansão amplia a já diversificada gama de produtos de investimentos que a Nubank oferece. Além dos LCIs e LCAs, a empresa tem em seu portfólio produtos como CDBs, Tesouro Direto e fundos da família Nu Reserva (Imediata e Planejada).

LCIs e LCAs: O que São e Como Funcionam

As LCIs e LCAs são produtos de renda fixa que permitem ao investidor emprestar dinheiro a empresas do setor imobiliário ou agrícola, respectivamente. Em troca, o investidor recebe uma taxa de retorno pré-estabelecida, que é isenta de Imposto de Renda.

Vantagens do Novo Produto

Uma das principais vantagens dos LCIs e LCAs é a previsibilidade do rendimento. Além disso, esses produtos são isentos de Imposto de Renda sobre os rendimentos, tornando-os uma opção atraente para muitos investidores.



A Inclusão de Moedas Digitais

A Nubank não para por aí. Recentemente, a empresa estabeleceu uma parceria com a Circle para disponibilizar a stablecoin USD Coin (USDC), uma criptomoeda atrelada ao valor do dólar. Além disso, a fintech permitirá que os clientes retirem criptomoedas de suas contas para carteiras digitais ou transfiram criptomoedas de suas carteiras para o aplicativo do Nubank.

A Escolha pela Stablecoin da Circle

A escolha da Nubank pela stablecoin da Circle, em vez da líder de mercado, Tether (USDT), foi baseada em uma questão de confiança. A USDC tem a vantagem de ter todas as suas reservas em dólar, o que proporciona um nível de segurança atraente para os investidores.

Os Benefícios das Stablecoins

As stablecoins oferecem diversos casos de uso interessantes para os clientes. Entre eles estão o acesso facilitado ao dólar e a proteção contra a inflação. Essa adição de recursos faz parte da estratégia da Nubank para proporcionar um “acesso seguro” ao universo das finanças descentralizadas (DeFi) aos seus clientes.

Não há dúvidas de que a Nubank está em constante expansão e inovação. Com a inclusão de novos produtos de investimento e a adição de recursos de criptomoedas, a empresa continua a oferecer aos seus clientes uma variedade crescente de opções financeiras. É importante para os clientes entenderem essas mudanças e adaptarem-se a elas para aproveitar ao máximo o que a Nubank tem a oferecer.

Nubank libera R$ 2MIL

Durante a temporada festiva, o Nubank lançou uma campanha chamada “N Chances de Ganhar”. Essa campanha sortearia aleatoriamente alguns clientes, depositando R$ 2.000 em suas contas. A iniciativa reafirma o compromisso do Nubank em tornar a temporada festiva mais especial para seus clientes.

Como Participar da Promoção

Para participar, os clientes precisam aderir à promoção através do aplicativo Nubank, que pode ser baixado aqui. A promoção, lançada no final de outubro, oferece um bilhete para o sorteio de R$ 2.000 para cada R$ 100 gastos no cartão de crédito do banco.

Os sorteios são realizados aos sábados e a promoção é válida até 28 de dezembro.

Detalhes do Sorteio

No último sorteio, 14 felizes clientes foram contemplados com o prêmio. Nubank divulgou apenas o primeiro nome e a cidade dos vencedores, que receberão o prêmio em suas contas bancárias em até 30 dias após o sorteio.

Aumentando Suas Chances de Ganhar

Clientes que não foram sorteados poderiam aumentar suas chances de ganhar participando ativamente da promoção. O aplicativo Nubank apresenta missões que permitem conquistar mais bilhetes. Quanto mais bilhetes acumulados, maiores seriam as chances de ser um dos premiados com o presente de Natal de R$ 2.000.

O Nubank continua a inovar e a surpreender seus clientes com promoções generosas e benefícios atraentes. Seu compromisso em tornar a temporada festiva mais especial e sua iniciativa de devolver dinheiro aos clientes demonstra por que o Nubank é uma das principais instituições financeiras digitais do Brasil.