Nubank está bloqueando contas? Entenda o caso

Usuários do Nubank têm utilizado as redes sociais para manifestar descontentamento em relação à instituição financeira, alegando bloqueio de contas e retenção de valores sem aviso prévio, conforme aponta o portal Extra. Entre as reclamações destaca-se o caso de um cliente que, fiel à plataforma desde 2017, relatou ter recebido um comunicado informando o cancelamento de sua conta.

O portal Extra aponta que segundo um usuário, a comunicação recebida indicava não apenas o encerramento da conta Nubank, mas também a indisponibilidade de seus fundos por um período de dez dias. Durante esse período, o correntista estaria impedido de realizar qualquer movimentação financeira, gerando preocupação no cliente.

A notificação enviada aos clientes não detalhou os motivos por trás do bloqueio e retenção dos valores, deixando muitos usuários insatisfeitos e em busca de esclarecimentos. A situação gerou um intenso debate nas redes sociais, com diversos clientes expressando indignação diante da falta de transparência e da surpresa com a decisão do Nubank.

Regras para cancelamento de contas-correntes

Em meio às recentes reclamações de clientes do Nubank sobre o cancelamento de contas e retenção de valores, a advogada especialista em Direito do Consumidor, Cátia Vita, explicou alguns direitos e procedimentos legais em uma reportagem do veículo de comunicação Extra. Segundo a advogada, o banco tem o direito de cancelar uma conta-corrente, desde que cumpra com as determinações legais.

Sendo assim, os bancos devem notificar previamente o cliente afetado. A advogada destaca que a retenção de dinheiro costuma ocorrer em situações específicas, tais como suspeitas de atividades ilegais, fraudes, lavagem de dinheiro ou violações dos termos e condições do contrato.

“O banco tem o direito de encerrar uma conta-corrente se considerar que há um risco para a instituição financeira ou se o cliente não estiver cumprindo as obrigações contratuais. Antes de cancelar a conta, o banco normalmente notificará o cliente sobre a intenção de encerramento e fornecerá um prazo para que o cliente possa resolver qualquer problema ou irregularidade”, explica ao portal Extra.

De acordo com informações fornecidas pela advogada ao jornal, é crucial que as instituições financeiras observem as regras estabelecidas para garantir a conformidade com as normativas legais e respeitar os direitos dos consumidores. A notificação prévia é um elemento fundamental nesse processo, proporcionando aos clientes a oportunidade de compreender as razões por trás do cancelamento e da retenção de valores.

O esclarecimento de Cátia Vita, divulgado pelo Extra, destaca a importância de os consumidores estarem cientes de seus direitos e buscar assistência legal caso se deparem com situações similares. A especialista ressalta que a transparência no processo é fundamental para manter a integridade do relacionamento entre instituições financeiras e clientes.



Você também pode gostar:

Posicionamento do Nubank

O Nubank, ao ser questionado sobre as recentes reclamações de clientes relacionadas ao bloqueio de contas, adotou uma postura reservada, conforme reportagem do veículo de comunicação Extra. A instituição declarou que “não comenta casos específicos”.

Apesar disso, o banco digital ressaltou que os dois casos mencionados já foram abordados diretamente com os respectivos clientes afetados. O Nubank também informou que todo o processo de bloqueio de contas está em conformidade com as regulamentações estabelecidas pelo Banco Central.

De acordo com informações obtidas pelo Extra, o Nubank esclareceu que disponibiliza informações relacionadas a regras e situações de cancelamento em materiais públicos, acessíveis através de seu blog. Além disso, é possível esclarecer dúvidas fazendo a leitura do contrato da conta Nubank.