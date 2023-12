Nubank: gaste R$100 e ganhe R$ 200 MIL; veja como participar

O Nubank revolucionou como lidamos com nosso dinheiro, oferecendo serviços financeiros simplificados e acessíveis por meio de sua plataforma digital. E agora, além de todas as vantagens já oferecidas, o Nubank lançou a promoção “N Chances de Ganhar”, que pode premiar os clientes com até R$200 mil.

Quer saber como participar? Acompanhe este artigo para descobrir todos os detalhes.

O Que é a Promoção “N Chances de Ganhar”?

A promoção “N Chances de Ganhar” é uma iniciativa do Nubank que visa incentivar seus clientes a utilizarem o cartão de crédito da instituição. Através dessa promoção, os clientes têm a oportunidade de concorrer a prêmios diários de R$2 mil, além de dois sorteios especiais no valor de R$200 mil cada. Ao participar, os clientes acumulam bilhetes que aumentam suas chances de serem contemplados com esses prêmios.

Requisitos Para Participar

Para participar da promoção, é necessário ser cliente do Nubank e possuir o cartão de crédito da instituição. Além disso, o cliente deve ter uma conta ativa no Nubank, ser maior de 18 anos e não possuir débitos pendentes com a empresa. É importante ressaltar que a promoção é restrita a clientes pessoa física.

Como Acumular Bilhetes

A cada R$100 gastos no cartão de crédito do Nubank, o cliente acumula automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios. No entanto, é importante destacar que algumas transações são inválidas para a participação, como recargas de celular e pagamentos através do Pix. Portanto, para aumentar suas chances de ganhar, é recomendado focar nos gastos que contam pontos.

Além disso, o Nubank disponibiliza missões aos seus clientes, que ao serem cumpridas, geram bilhetes adicionais. Essas missões podem incluir realizar compras no crédito em dias diferentes, compartilhar dados bancários e histórico financeiro com o Nubank, poupar na Caixinha, utilizar os cartões virtuais oferecidos pela instituição, efetuar uma compra no crédito utilizando o pagamento por aproximação e usar o serviço NuPay.



Você também pode gostar:

Cada missão concluída resulta em mais dois bilhetes gerados, aumentando assim as chances de ganhar.

Como Participar da Promoção

O cadastro e a adesão à promoção “N Chances de Ganhar” são realizados facilmente através do aplicativo do Nubank. Ao acessar a tela inicial do aplicativo, o cliente poderá encontrar a opção de participar da promoção e concordar com os termos e condições estabelecidos. Após a adesão, o cliente estará automaticamente habilitado para concorrer aos prêmios.

Duração da Promoção

A promoção “N Chances de Ganhar” teve início no final de outubro e vai até o dia 16 de dezembro. Durante esse período, serão realizados 132 sorteios, sendo 130 referentes a prêmios diários de R$2 mil e os outros dois a sorteios especiais de R$200 mil cada. Os sorteios serão realizados semanalmente, através da Loteria Federal, e os resultados serão divulgados tanto no blog quanto no aplicativo do Nubank.

Vantagens de Participar da Promoção

Participar da promoção “N Chances de Ganhar” oferece diversas vantagens aos clientes do Nubank. Além da possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro, a promoção estimula o uso do cartão de crédito da instituição, oferecendo benefícios exclusivos para os participantes.

Ao utilizar o cartão Nubank, os clientes têm a oportunidade de serem premiados e aproveitam todas as facilidades e vantagens oferecidas pela fintech, como o controle das finanças através do aplicativo.

Ademais, o Nubank está oferecendo uma oportunidade única para seus clientes ganharem prêmios em dinheiro com a promoção “N Chances de Ganhar”. Através dessa iniciativa, os clientes têm a chance de concorrer a prêmios diários de R$2 mil e sorteios especiais de R$200 mil. Para participar, basta ser cliente do Nubank, possuir o cartão de crédito da instituição e cumprir os requisitos estabelecidos.

Além disso, é possível aumentar as chances de ganhar cumprindo missões propostas pelo Nubank. Não perca essa oportunidade e participe da promoção “N Chances de Ganhar” do Nubank agora mesmo!