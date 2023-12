Nubank lança bolsas de estudo NESTAS áreas; Veja quais

O Nubank anunciou sua mais recente iniciativa social, anunciando a oferta de bolsas de estudo para ensino superior e mestrado. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, 14 de dezembro. A ação será viabilizada por meio de colaborações com instituições de renome, incluindo a Fundação Estudar, Fundação Lemann e Veléz e Reyes+, consolidando esforços tanto no Brasil quanto na Colômbia.

Ao longo dos próximos dois anos, o Nubank destinará 36 bolsas de estudo, representando um investimento de US$ 1,2 milhão. Este montante provém do fundo filantrópico Give Back, evidenciando o comprometimento da instituição em contribuir positivamente para o desenvolvimento educacional e profissional de jovens.

“Ao fomentar o acesso ao estudo superior de ponta para jovens talentos locais, temos a oportunidade de acelerar o processo dessas carreiras e dos futuros líderes, dando suporte para que ideias inovadoras possam de fato acontecer e serem desenvolvidas. No Nubank, acreditamos que a inovação transforma a sociedade e, por isso, investimos em ações de impacto para esse propósito, especialmente via educação”, disse Guilherme Vieira, diretor de ESG do Nubank.

Educação tecnológica na Colômbia e Brasil

O fundo filantrópico Give Back revelou seu primeiro aporte, direcionando recursos para impulsionar a educação tecnológica na Colômbia e no Brasil. A iniciativa tem como destaque o programa “Beca Tech” na Colômbia, voltado para jovens interessados em ciência e tecnologia.

No Brasil, o Give Back estabelecerá parcerias com duas instituições, sendo a primeira delas a Fundação Estudar. Por meio do Programa Tech Fellow, a Fundação proporcionará não apenas bolsas de estudo para as melhores universidades nacionais e internacionais, mas também oferecerá mentoria especializada com líderes em tecnologia.

Além disso, os beneficiários terão acesso a um suporte personalizado de carreira, ampliando suas oportunidades de crescimento profissional. O anúncio representa um marco significativo na missão do Give Back de promover a equidade educacional.

Bolsas de estudo do Nubank



De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank é preciso cumprir alguns requisitos para concorrer a bolsas de estudos. Para participar desses programas, os interessados devem possuir nacionalidade brasileira e estar inscritos em cursos de graduação ou intercâmbio de longa duração com enfoque nas mencionadas áreas de estudo.

As bolsas de mestrado serão direcionadas prioritariamente a estudantes das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com ênfase em impacto social. Vale informar que uma atenção especial será dada aos programas de estudo no Reino Unido.

Ambos os programas têm previsão de início e aprovação em 2024. Além disso, é importante ressaltar que as bolsas abrangem todas as despesas relacionadas aos estudos, desde mensalidades até moradia, vistos e passagens, eliminando barreiras financeiras e possibilitando uma experiência educacional mais abrangente.

As inscrições já estão abertas, e o processo é acessível a todos os interessados. Basta visitar os sites oficiais das instituições parceiras e seguir o fluxo de cadastro e aprovação desenvolvido por cada uma delas. Os endereços online da Fundação Estudar, Fundação Lemann e VeR+ oferecem informações detalhadas sobre os programas, critérios de seleção e demais orientações necessárias para os candidatos.

Essa iniciativa reflete o compromisso das organizações em criar oportunidades, eliminar barreiras financeiras e impulsionar o potencial de jovens talentos nas áreas de ciência e tecnologia. É possível também esclarecer dúvidas sobre as bolsas de estudo nos canais oficiais do Nubank.