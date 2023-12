Nubank libera PIX de R$ 2.000 para os clientes TODOS OS DIAS

O Nubank surgiu com o objetivo de facilitar os serviços bancários e oferecer a melhor experiência aos seus clientes. O roxinho é um dos principais bancos digitais do país e vem se destacando nos últimos anos com a oferta de vários serviços e benefícios exclusivos aos seus clientes.

Recentemente, o Nubank lançou o sorteio “N Chances de Ganhar”, que vem beneficiando clientes com PIX de R$ 2.000. Os sorteios acontecem todos os dias, ou seja, os usuários têm chances diárias de receber esse valor em suas contas.

Como participar da promoção e concorrer a R$ 2.000?

Para participarem da promoção, os clientes só precisam se cadastrar no aplicativo do Nubank e acumular R$ 100 em compras. Dessa forma, o usuário irá receber um bilhete a cada R$ 100 acumulados, concorrendo assim aos sorteios diários.

Além disso, o Nubank também oferece missões extras para que os usuários tenham a chance de conseguir bilhetes adicionais. Confira abaixo algumas missões:

Realizar compras a partir de R$ 5, na função crédito, em três dias diferentes, que não precisam ser consecutivos;

Compartilhar dados com outros bancos através do Open Finance;

Fazer compras com o cartão virtual, a partir de R$ 5;

Pagar contas por aproximação do cartão físico;

Comprar por meio do NuPay.

Em resumo, os sorteios do Nubank ocorrem de duas maneiras diferentes. A primeira categoria se refere aos sorteios diários, que oferecem prêmios de R$ 2.000 todos os dias. O banco digital realiza o PIX ao cliente vencedor, após a realização do sorteio.

Por sua vez, existem os sorteios finais, que irão ocorrer durante o período das festas natalinas. Nesse caso, os sorteios podem premiar os participantes com até R$ 200 mil. Portanto, quanto mais bilhetes a pessoa acumular, mais chances ela terá de ganhar.



Saiba mais sobre a promoção do Nubank

De acordo com o Nubank, a distribuição das premiações se baseia na Loteria Federal. Aliás, o banco digital ressalta que nunca vai pedir qualquer transferência financeira aos usuários para que possam participar da promoção.

Logo, caso alguém entre em contato com você fazendo esse pedido, alegando que só dessa maneira será possível participar da promoção, denuncie. O Nubank alerta que isso é golpe e indica o Canal de Denúncias para que a pessoa reporte o ocorrido.

O banco digital explica que o período de participação da promoção segue até o dia 26 de dezembro, ou seja, os usuários interessados em concorrer aos sorteios têm poucas semanas para aderirem à promoção.

Confira abaixo como participar:

Acesse a tela de configurações no ícone perfil; Clique em configurar; Selecione “configurar cartão”; Acesse “N Chances de Ganhar”; Clique em participar; Leia e concorde com os termos e condições.

Para confirmar a participação, a pessoa deverá digitar a senha do aplicativo de 4 dígitos. Em seguida, o usuário poderá acessar a promoção na tela inicial do app, na parte de cartão de crédito.

É possível ganhar mais de um prêmio?

Para alegria dos clientes sortudos, esta promoção do Nubank permitem que a pessoa ganhe mais de um prêmio. Para isso, basta ter seus bilhetes sorteados mais de uma vez. Assim, quanto mais bilhetes o usuário acumular, maiores são as chances de ganhar.

Após as apurações, o Nubank divulgará na página da promoção o resultado do sorteio. A divulgação ocorrerá em até 30 dias após a apuração, informando nome e as iniciais do sobrenome. Também será divulgada a cidade, o estado e o respectivo bilhete sorteado. Esses dados ficarão disponíveis no app até sete dias corridos após a última apuração, segundo o banco.

“Se você foi sorteado, vamos comunicar o resultado da Promoção pelo app Nubank, e por contato telefônico ou via WhatsApp, se aplicável, de acordo com os dados cadastrados na respectiva conta do cliente“, informa.

O Nubank também diz que a pessoa sorteada não precisa se preocupar. A premiação será entregue em, no máximo, 30 dias, a contar da data da apuração.

Como cancelar minha inscrição na promoção?

Os usuários que quiserem cancelar a participação na Promoção N Chances de Ganhar deverão fazer o seguinte:

Acessar a página principal da Promoção dentro do app Nubank;

Clicar em “Deixar de Participar”;

Confirmar a desistência e digitar a senha de 4 dígitos.

“Vale lembrar que, ao sair da promoção, você estará abrindo mão dos bilhetes que já ganhou, não poderá participar mais dos sorteios dali em diante e que esse cancelamento é irreversível, não terá como voltar a promoção uma vez digitado sua senha de 4 dígitos confirmando“, alerta o Nubank.