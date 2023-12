Nubank: Negativados podem SIM ter Cartão de Crédito; veja como funciona

Durante muito tempo, ter restrições no nome era um obstáculo para quem desejava solicitar um cartão de crédito ou um empréstimo. Contudo, atualmente, diversas instituições financeiras, como o Nubank, têm proporcionado opções de crédito também para aqueles que estão com o “nome sujo”.

O Cartão Nubank para Negativados

Uma dessas soluções é o cartão do Nubank que permite ao cliente construir um histórico de crédito, aumentando a probabilidade de conquistar um limite pré-aprovado. Este cartão não possui um limite pré-definido. Para liberá-lo, o cliente precisa reservar um valor da sua conta do Nubank, que ficará indisponível enquanto o cliente realiza compras no crédito.

Como Funciona

No aplicativo do Nubank, essa opção aparece como “Reservar valor como limite”. Assim que o dinheiro é reservado, ele continua na conta do cliente, apenas separado do saldo restante. Por exemplo, se uma pessoa deseja ter R$ 300 para usar na função crédito, ela deve reservar R$ 300 de sua conta como limite do cartão. Esse valor é imediatamente liberado para uso no crédito. Se o cliente realizar uma compra de R$ 250, essa quantia ficará indisponível e o limite disponível passará a ser R$ 50.

É importante lembrar que, para solicitar o cartão de crédito para negativados do Nubank, é necessário possuir conta no banco.

Reservando o Limite do Cartão Nubank

No aplicativo do Nubank, vá na área do Cartão de Crédito e clique em “Ajustar limite” Em seguida, clique em “Reservar como limite” Leia as informações e continue Escolha o valor da sua conta do Nubank que deseja reservar para usar como limite do seu cartão de crédito Leia os termos e condições e confirme Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão

O Nubank tem revolucionado o mercado financeiro com suas inovações e facilidades. O cartão de crédito para negativados é um exemplo disso, permitindo que esses clientes construam um histórico de crédito e tenham acesso a um limite pré-aprovado. Através de um processo simples e rápido pelo aplicativo, é possível reservar um valor como limite e começar a usar o crédito imediatamente.



Você também pode gostar:

Como sair da inadimplência

Controle seus Gastos

Para ter domínio sobre suas finanças, é essencial saber para onde seu dinheiro está indo . Portanto, anote todos os seus gastos. Você pode usar aplicativos de controle financeiro, uma planilha de Excel ou até mesmo um caderno. O importante é registrar todos os valores que entram e saem de sua conta.

Organize seu Orçamento

Organizar o orçamento é fundamental para se livrar das dívidas. Anote todas as suas receitas e despesas, separando-as em essenciais e supérfluas. Isso te ajudará a identificar onde é possível cortar gastos.

Converse com a Família

Envolver a família nesse processo de organização financeira é muito importante. Isso não só promove a união, como também possibilita a troca de ideias para diminuir gastos e aumentar a renda.

Elimine Gastos Desnecessários

Para alcançar suas metas financeiras, talvez seja necessário fazer alguns sacrifícios. Pequenas economias do dia a dia podem fazer grande diferença no final do mês.

Busque uma Renda Extra

Se mesmo após cortar gastos ainda faltar dinheiro, você pode buscar uma renda extra. Venda itens que não usa mais, faça trabalhos freelancer ou até mesmo venda comidas caseiras.

Negocie com os Credores

Com o orçamento organizado, é hora de procurar seus credores. Negociar suas dívidas pode te ajudar a conseguir descontos e melhores condições de pagamento.

Priorize as Dívidas com Juros Mais Altos

Se você possui mais de uma dívida, foque primeiramente nas que possuem juros mais altos. Essas são as dívidas que mais prejudicam sua saúde financeira.

Pesquise Antes de Comprar

Antes de fazer qualquer compra, pesquise! Isso te ajudará a encontrar as melhores ofertas e, consequentemente, economizar.