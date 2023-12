Nubank oferece empréstimos SEM cobranças até 2024; aproveite!

O Nubank, o banco digital de maior popularidade no país, está sempre em busca de inovação e de oferecer produtos financeiros que atendam às necessidades dos seus clientes. E agora, o Nubank tem uma grande novidade: empréstimos sem cobranças até 2024.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa nova oferta do Nubank e como ela pode beneficiar milhares de pessoas em todo o Brasil.

Empréstimo Consignado do Nubank

O empréstimo consignado é uma das opções disponíveis no Nu. A partir de outubro, o Nubank passou a oferecer essa modalidade de empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS. Anteriormente, essa opção estava disponível apenas para servidores públicos federais. Agora, os aposentados e pensionistas também podem desfrutar dos benefícios do empréstimo consignado do Nubank.

Como Funciona

Ao solicitar o empréstimo consignado do Nubank, os clientes têm a possibilidade de comprometer até 35% da sua pensão ou aposentadoria para pagar o empréstimo. Isso significa que é possível obter um valor emprestado conforme a renda mensal recebida. Além disso, o Nubank oferece uma taxa de juros de até 1,35% ao mês, tornando essa modalidade de empréstimo ainda mais atrativa.

Processo de Solicitação

O pedido de empréstimo consignado do Nubank é feito diretamente no aplicativo. Após analisar o perfil do cliente, o banco indica o valor disponível para empréstimo no crédito pessoal. É importante ressaltar que o Nubank segue as regras federais para a liberação do empréstimo consignado. Por isso, é fundamental manter o aplicativo atualizado para verificar se essa opção já está disponível.

Para os contratos feitos em dezembro, a primeira parcela do crédito será descontada no pagamento de janeiro. Essa facilidade permite que os clientes tenham um prazo maior para se organizarem financeiramente. Com o empréstimo consignado do Nubank, é possível obter o dinheiro necessário para realizar projetos pessoais ou quitar dívidas sem se preocupar com altas taxas de juros.

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

Outra novidade oferecida pelo Nubank é a possibilidade de antecipar as parcelas do saque-aniversário do FGTS. Essa opção é destinada aos trabalhadores que optaram por receber o saque-aniversário e desejam ter acesso antecipado aos valores.

Como Funciona

Com a antecipação do saque-aniversário, os trabalhadores podem receber até 12 parcelas anuais de uma só vez. Isso significa que é possível ter acesso ao dinheiro que seria recebido ao longo de 12 anos de forma antecipada. O Nubank oferece uma taxa de juros de até 1,30% ao mês para essa modalidade de empréstimo.

Processo de Solicitação

Para solicitar a antecipação do saque-aniversário do FGTS, é necessário autorizar o Nubank a consultar o saldo do FGTS por meio do aplicativo. Dessa forma, o banco pode verificar o valor disponível para antecipação. O pedido do crédito também é feito diretamente no aplicativo do Nubank.

Forma de Pagamento

Diferentemente do empréstimo consignado, a antecipação do saque-aniversário não tem desconto no salário do trabalhador ou na sua conta. O pagamento é feito no mês de nascimento do cidadão, quando a Caixa Econômica Federal deve transferir a parcela correspondente ao saque-aniversário. Nesse caso, o Nubank tem acesso ao benefício no lugar do trabalhador.

Ademais, o Nubank está revolucionando o mercado financeiro mais uma vez ao oferecer empréstimos sem cobranças até 2024. Com essa nova opção, os clientes têm acesso a empréstimos consignados e à antecipação do saque-aniversário do FGTS, tudo isso de forma rápida e prática pelo aplicativo. Essas novidades do Nubank proporcionam maior flexibilidade financeira e ajudam a transformar sonhos em realidade.

Aproveite essa oportunidade e descubra como o Nubank pode ser o parceiro ideal para as suas necessidades financeiras.