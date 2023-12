Nubank: saiba como pedir o Cartão de crédito e veja como funciona; Tire suas dúvidas!

O mundo digital tem sido um grande aliado na nossa rotina, e não seria diferente quando o assunto é gerenciar nossas finanças. O Nubank é referência quando o assunto é banco digital e seu cartão de crédito, carinhosamente conhecido como “roxinho”, tem conquistado cada vez mais pessoas. Vamos explorar mais sobre como solicitar esse cartão e como ele funciona, além de esclarecer algumas dúvidas recorrentes.

Banco digital Nubank

O Nubank é um dos principais bancos digitais do Brasil e tem como um de seus principais produtos o cartão de crédito. Conhecido por sua praticidade e transparência, o “roxinho” oferece uma série de benefícios aos seus usuários.

Solicitando o cartão de crédito Nubank

Para solicitar o cartão de crédito Nubank, basta acessar o site oficial ou baixar o aplicativo Nubank. O processo é simples e requer apenas informações pessoais básicas, como CPF e e-mail. Após a análise desses dados pelo Nubank, você receberá um e-mail notificando se o pedido foi aprovado ou não.

Solicitando um segundo cartão Nubank

É possível solicitar um segundo cartão Nubank, que será vinculado à mesma conta do cartão principal. Isso pode ser útil para compartilhar o cartão com um familiar ou amigo, por exemplo.

Solicitando o cartão de crédito Nubank pelo aplicativo

O aplicativo Nubank, disponível para Android e iOS, também permite a solicitação do cartão de crédito. O processo é similar ao do site: você preenche suas informações pessoais e aguarda a análise dos dados pelo Nubank.



Utilizando o cartão virtual Nubank

O cartão virtual Nubank é uma ótima opção para compras online. Ele possui um número, data de validade e CVV diferentes do cartão físico, mas é vinculado ao mesmo limite e fatura.

Realizando um Pix com o cartão de crédito Nubank

O Nubank permite realizar um Pix utilizando o limite do cartão de crédito. Para isso, basta acessar a função no aplicativo, selecionar a opção “Pix” e seguir as instruções.

Desbloqueando o cartão Nubank

O desbloqueio do cartão Nubank é feito diretamente pelo aplicativo. Após receber o cartão, o usuário deve inserir os últimos 4 dígitos presentes no verso do cartão para desbloqueá-lo.

Aumentando o limite do cartão Nubank

O limite do cartão Nubank varia de cliente para cliente, mas é possível solicitar um aumento desse limite junto ao banco por meio da função ‘evolução do limite’.

Acumulando milhas com o cartão de crédito Nubank

O programa Nubank Rewards permite que os clientes troquem pontos acumulados por milhas Smiles. Cada R$ 1 gasto no cartão gera 1 ponto no programa Rewards, e cada 4 pontos Rewards equivalem a 1 milha Smiles.

Entendendo o CVV do cartão Nubank

O CVV é um código de segurança presente nos cartões de crédito e débito. Nos cartões Nubank, esse código é composto por três dígitos, localizados na parte de trás do cartão físico.

Tempo de entrega do cartão Nubank

Não há uma data exata para a entrega do cartão Nubank, pois ela depende de fatores como a logística de transporte e a localização geográfica do cliente.

A praticidade e a transparência do Nubank tem conquistado cada vez mais adeptos. Seja para quem busca um cartão de crédito sem taxas abusivas ou para aqueles que querem gerenciar suas finanças de forma digital, o “roxinho” é uma excelente opção!