Nubank simplifica os requisitos para ELEVAR o limite de crédito de seus usuários

O Nubank está simplificando os critérios para que seus clientes obtenham um aumento no limite de crédito. Essa notícia é particularmente relevante, pois muitos estão buscando expandir seu limite com o popular cartão conhecido como Roxinho.

Aumento no número de clientes Nubank

Neste ano, houve um aumento significativo no número de usuários na plataforma do Nubank. Consequentemente, a população está explorando maneiras de ampliar seus limites de crédito no banco digital.

Recentemente, a instituição financeira divulgou métodos para que os clientes possam aumentar seu teto de gastos com o cartão.

Uma das principais recomendações para que isso ocorra é manter os pagamentos em dia. Dado que o Nubank é focado em cartões de crédito, é fundamental respeitar as datas e as regras estabelecidas pelo aplicativo para garantir o reajuste do crédito.

Outro ponto crucial é o uso frequente do cartão. Ao utilizar o cartão Nubank regularmente, o banco percebe o cliente como alguém que confia na instituição e o usa como principal método de pagamento. Essa confiança mútua pode resultar em um aumento no limite de crédito.

Adicionalmente, se o usuário utilizar regularmente o valor total disponibilizado pelo banco e efetuar os pagamentos pontualmente, a instituição tende a considerar um aumento no limite de crédito.

Programa Desenrola

Aproveitando as condições do programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal, cidadãos com pendências em bancos têm a oportunidade de limpar seus nomes, recebendo uma nova chance financeira. Essa iniciativa tem ajudado os brasileiros a resolverem suas situações financeiras pendentes.



Opções para investir e guardar dinheiro

Em 2023, o Nubank, um banco digital acessível para Android e iPhone (iOS), apresentou uma série de novas ferramentas de gerenciamento e controle financeiro. Entre as várias opções, destacam-se a Nucoin, uma criptomoeda integrada ao programa de fidelidade do Nubank, e o Nubank Cripto, que permite a compra e venda de diversas moedas digitais.

Além disso, os ETFs, que oferecem novas oportunidades de investimento, e as Caixinhas PJ, uma extensão do recurso já popular para contas de pessoas físicas, foram introduzidos como novidades. Abaixo, conheça o funcionamento de cada uma dessas ferramentas e como utilizá-las para investir e economizar nos próximos meses.

1. Nucoin

A Nucoin, parte do programa de fidelidade e recompensas do banco digital, é uma criptomoeda gratuita que recompensa o engajamento dos usuários. Os clientes têm autonomia na gestão dos tokens, podendo congelá-los para avançar no programa ou trocá-los por dinheiro. Esta moeda faz parte de um programa co-criado pelos clientes e parceiros do Nubank, evoluindo com o mercado e a tecnologia blockchain.

Ademais, a adesão ao benefício proporciona recompensas, como um airdrop inicial de Nucoins, sorteios com prêmios de até R$ 1 milhão, cashback em Nucoin por transações com cartões Nubank e compra de criptomoedas pela Nubank Cripto.

O Nucoin está disponível no app principal do Nubank, na aba de finanças, e pode ser ativado para ganhar 200 moedas iniciais, além de mais Nucoins ao usar o débito ou crédito no cartão do Nubank.

2. Nubank Cripto

O Nubank Cripto é uma plataforma que viabiliza a compra e venda de criptomoedas, incluindo o USDC (USD Coin), recentemente integrado à lista de ativos. O USDC é uma criptomoeda estável vinculada ao dólar americano, oferecendo menor volatilidade e proteção contra inflação local.

Com medidas de segurança, como integração com a Fireblocks e uso da Talos para garantir eficiência nas transações, o Nubank Cripto está acessível a todos os clientes diretamente no app principal do Nubank, permitindo investimentos a partir de R$ 1.

3. ETFs

O ETF do Nubank, conhecido como Nu Renda Ibov Smart Dividendos (código NDIV11), é um fundo negociado na bolsa B3, oferecendo oportunidades de recebimento mensal de dividendos a todos os investidores.

Com um investimento mínimo de R$ 100 e taxas anuais de 0,5%, o ETF se baseia no índice Ibovespa Smart Dividendos B3 e tem uma carteira rebalanceada a cada quatro meses.

4. LCI e LCA

Acima de tudo o Nubank permite investimentos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), títulos de renda fixa isentos de Imposto de Renda (IR) e protegidos pelo FGC para valores de até R$ 250 mil por CPF e instituição financeira.

Estes títulos, disponíveis no app do Nubank, possuem rentabilidade próxima às taxas do CDI e prazos de vencimento variados.

5. Caixinhas PJ

Tal qual as Caixinhas PJ são uma extensão do recurso já disponível para contas de pessoas físicas. Tanto quanto permitindo que clientes com contas de Pessoa Jurídica organizem e planejem suas finanças de maneira prática.

Afinal essas Caixinhas funcionam como uma ferramenta de investimento e gestão financeira. Segundo permitindo depósitos simples, estabelecimento de metas específicas e obtenção de rendimentos por meio de RDB do Nubank, com rentabilidade equivalente a 100% do CDI.

Essas adições representam um avanço significativo no leque de opções de investimento oferecidas pelo Nubank. Sobretudo ampliando as possibilidades para os clientes investirem e gerenciarem suas finanças com maior diversificação e controle.