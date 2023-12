Nubank termina o ano de 2023 com SURPRESAS para seus clientes

O Nubank, um dos principais bancos digitais do país, está preparando surpresas para seus clientes durante as festas de fim de ano. Com base nas novas diretrizes do Banco Central (BC), a empresa anunciou medidas de segurança que impactarão temporariamente alguns de seus serviços mais populares.

Neste artigo, vamos explorar todas as mudanças que o Nubank está implementando e como elas afetarão os clientes nos próximos dias.

Transações via Pix com limite noturno

Uma das principais mudanças anunciadas pelo Nubank é a imposição de um limite de R$ 1 mil para transações via Pix entre pessoas físicas durante o período noturno, das 20h às 6h. Essa medida visa reforçar a segurança nos meios de pagamento eletrônicos, conforme anunciado pelo Banco Central em agosto de 2021.

A restrição temporária tem como objetivo prevenir fraudes e golpes que ocorrem com mais frequência durante a noite. É importante que os clientes estejam cientes dessa limitação ao realizar transações via Pix durante esse horário.

Atualização das caixinhas e resgates

Durante o período de Natal, o Nubank informou aos clientes que as movimentações nas Caixinhas com RDB Resgate Diário e Fundo Nu Reversa Imediata estariam indisponíveis. Os resgates solicitados após as 14h do dia 22 de dezembro foram processados a partir do dia 26.

Além disso, entre 29 de dezembro e 01 de janeiro de 2024, haverá outro período de bloqueio de resgate nas Caixinhas, com solicitações após as 14h do dia 28 de dezembro processadas somente em 2 de janeiro de 2024.

Essa indisponibilidade temporária pode afetar o planejamento financeiro dos clientes, portanto, é importante levar em consideração essas restrições ao realizar transações durante esse período.



Suspensão temporária dos investimentos

Outra medida adotada pelo Nubank é a suspensão temporária dos serviços de investimentos, incluindo renda fixa, renda variável e fundos. Essa suspensão ocorrerá nos dias 25 de dezembro e entre 29 de dezembro e 1º de janeiro de 2024.

Durante esses períodos, as regras de resgate das Caixinhas também se aplicarão a essas modalidades de investimento. Essa suspensão pode impactar os clientes que planejavam realizar operações de investimento nesses dias específicos.

É fundamental que os clientes estejam cientes dessas restrições ao planejar suas estratégias de investimento.

Indisponibilidade de pagamentos no boleto

No dia 29 de dezembro, às vésperas do Ano Novo, o Nubank informa que o pagamento de boletos estará indisponível. Essa indisponibilidade temporária pode afetar os clientes que precisam efetuar pagamentos nessa data específica.

É importante que os clientes antecipem seus pagamentos ou procurem alternativas para evitar contratempos durante esse período.

Funcionamento das caixinhas de investimento Nubank

Os clientes do Nubank têm acesso a diversas opções para gerenciar seu patrimônio por meio das caixinhas de investimento. Essa ferramenta permite investir em objetivos de médio e longo prazo, oferecendo opções como o Recibo de Depósito Bancário (RDB) com rendimento de 100% do CDI, o RDB Planejado com alternativas de rendimento acima de 100% do CDI e diferentes prazos de liquidez, além do fundo Nu Reserva Imediata.

Recentemente, a fintech anunciou a extensão do acesso às Caixinhas para clientes pessoa jurídica. Além das opções de renda fixa, o aplicativo da Nubank também disponibiliza investimentos em renda variável, como ações, BDRs, fundos de investimentos imobiliários (FIIs), fundos multimercado ou de ações e uma seção de ETFs.

Destacam-se os fundos Nu Renda Ibov Smart Dividendos (NDIV11) e Nu Ibov Smart Dividendos (NSDV11), sob gestão da Nu Asset Management, como os primeiros a replicar o Ibovespa Smart Dividendos.

Ademais, o Nubank está encerrando o ano com surpresas para seus clientes. As medidas de segurança adotadas, como o limite noturno para transações via Pix e a suspensão temporária de serviços, visam proteger os clientes e reforçar a segurança nos meios de pagamento eletrônicos.

É fundamental que os clientes estejam cientes dessas mudanças e ajustem seu planejamento financeiro de acordo. O Nubank continua oferecendo diversas opções de investimento por meio das caixinhas, permitindo que os clientes gerenciem seu patrimônio de forma personalizada.

Fique atento aos comunicados do Nubank para se manter informado sobre as atualizações e novidades da empresa.