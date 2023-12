Nucoin: saiba como funciona e por que você precisa conhecer essa inovação do Nubank!

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, lançou em 2023 uma moeda digital chamada Nucoin. Essa criptomoeda foi desenvolvida visando simplificar como os usuários do banco podem consumir ativos digitais, de forma mais básica e intuitiva.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes o funcionamento do Nucoin, seus benefícios e como os usuários podem aderir a esse programa de fidelidade do Nubank.

O Nucoin como um programa de benefícios

O Nucoin é um programa de benefícios baseado em um ‘Token de utilidade’ de mesmo nome. Ao aderir ao programa, os usuários do Nubank têm acesso a uma série de benefícios exclusivos. A adesão ao Nucoin é gratuita e, ao se cadastrar, o usuário recebe um mínimo de 50 Nucoins para começar a utilizar o programa.

No entanto, existem algumas regras para utilizar o programa. É obrigatório ter no mínimo 18 anos, residir legalmente no Brasil e possuir uma conta ativa no Nubank. Além disso, para ter acesso aos benefícios do Nucoin, o correntista do Nubank precisa congelar seus Nucoins.

Dependendo da quantidade de Nucoins congelados, o usuário estará em um determinado nível do programa. Atualmente, o programa possui sete níveis e, quanto mais alto o nível, mais vantagens o usuário terá em sua conta.

Benefícios do Nucoin

Os benefícios do Nucoin podem variar conforme o nível do cliente dentro do programa. Em todos os níveis, porém, existe a função de cashback, onde o usuário recebe uma porcentagem de volta a cada real gasto nas funções de débito ou crédito dos cartões Nubank.

Além disso, o recurso de cashback também se aplica a cada real investido para comprar criptomoedas por meio do Nubank Cripto.



Como ativar o Nucoin na conta do Nubank

Para ativar o Nucoin em sua conta do Nubank, o processo é simples e rápido. Basta seguir os passos abaixo:

Toque no ícone do seu avatar do Nubank. Abra a opção Nucoin do seu Nubank. Leia os termos de uso e aceite seus Nucoins. Digite sua senha do cartão para começar a usar o serviço normalmente.

É importante ressaltar que em alguns aplicativos o usuário pode encontrar o Nucoin disponível na aba de planejamento, seguido de um campo identificado com um símbolo de dinheiro ($) para facilitar sua visualização.

Transparência e evolução do Nucoin

Recentemente, o Nubank anunciou que cerca de 13 milhões de pessoas já possuem um endereço da Nucoin, tornando-a uma das criptomoedas mais populares do Brasil. Com o intuito de fornecer mais transparência e informações relacionadas à moeda digital, o banco lançou um painel de métricas, conhecido como block explorer, para o Nucoin.

Por meio do Nucoin Explorer, os usuários têm acesso a um painel com informações públicas e em tempo real sobre indicadores-chave. Entre os dados apresentados estão informações gerais sobre o uso da Nucoin, como o número de carteiras e transações, dados de negociação, como preço e liquidez, e dados econômicos e de tokenização.

O banco ressalta que o Nucoin Explorer é apenas a primeira versão da ferramenta e que novas funcionalidades serão adicionadas gradualmente. O objetivo é aumentar a transparência da blockchain e fornecer consultas a carteiras e transações individuais, entre outras melhorias.

O futuro do Nucoin

O lançamento do Nucoin pelo Nubank representa uma evolução significativa no mercado de criptomoedas e programas de fidelidade. A proposta é reinventar o conceito de programa de fidelidade, utilizando os benefícios da tecnologia blockchain. A expectativa é que, ao longo do tempo, o Nubank traga mais patrocinadores além de si próprio, expandindo a rede de fidelidade com marcas de diversos segmentos.

Os clientes que congelam seus Nucoins têm a oportunidade de desbloquear mais benefícios e subir de nível no programa. Além disso, o Nubank planeja oferecer mais benefícios tanto dentro da plataforma Nubank quanto em parcerias com outras empresas.

Ademais, o Nucoin do Nubank é uma moeda digital criada para simplificar o consumo de ativos digitais pelos usuários do banco. Por meio desse programa de benefícios, os usuários têm acesso a vantagens exclusivas, como cashback, de acordo com o nível do programa em que estão.

Com o lançamento do Nucoin Explorer, o Nubank busca aumentar a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a moeda digital. O futuro do Nucoin promete trazer ainda mais benefícios e parcerias, reinventando o conceito de programas de fidelidade no mercado financeiro.

Lembre-se sempre de consultar o site oficial do Nubank para obter informações atualizadas sobre o Nucoin e suas funcionalidades.