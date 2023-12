O acidente que Sydney Sweeney nunca esquecerá durante as filmagens de ‘Anybody But You’

CQuando os atores estão imersos na filmagem de um filme, tudo pode acontecer. E em Hollywood eles são não está isento de sofrer um acidente no set. Entre os casos mais conhecidos está o de Tom Cruisequando ele quebrou a perna filmando ‘Missão Impossível: Fallout’ saltando entre dois edifícios. O ator americano continuou com a cena e acabou sendo escolhido para a edição final. Tudo correu perfeitamente, mas em outros casos, como Sidney Sweeney, foi lamentável o que aconteceu.

Sydney Sweeney é picada por uma aranha ao vivo no setFotos da Colômbia

A atriz está atualmente imersa em diversos projetos como ‘Madame web’ ou ‘Qualquer um menos você’. Justamente no segundo, ela esteve no programa de Jimmy Fallon para divulgar o filme. Num dos programas mais assistidos do mundo, a jovem atriz americana explicou que ficou parada por alguns dias por causa de um problema com um picada de aranha durante o tiroteio na Austrália. “A aranha me picou no meio da cena, mas ninguém avisou porque acharam que eu estava fazendo uma escolha muito dramática e interessante”, disse a atriz de ‘The Voyeurs’. “Eles pensaram que eu estava atuando, mas isso realmente me mordeu” ela brincou com o olhar surpreso dos presentes.

Glen Powell foi o responsável por resolver o problema.

A atriz de Washington percebeu enquanto ainda filmava a cena que ninguém da equipe percebeu o que havia acontecido e que apenas seu parceiro no filmeGlen Powell, percebeu que algo estava errado. “Glen foi o único que percebeu e disse: ‘Espere, espere, isso é mais sério do que parece'”. Sweeney contou sobre o momento da mordida.

O ator percebeu o problema pela forma como a atriz de ‘Euphoria’ reagiu e pela mudança de tom que ocorreu em sua voz: “Quando alguém é picado por uma aranha isso geralmente acontece”. Evidentemente o problema foi resolvido e ambos os protagonistas esperam que o filme seja um sucesso de bilheteria.