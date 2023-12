O agente de Tommy DeVito responde ao apelido “Slimy” dos irmãos Manning

Tommy DeVito agente Sean Stellato, se viu no centro das atenções no jogo MNF de ontem à noite entre o Gigantes e Packers. Durante o “Manningcast“, uma transmissão simultânea do Monday Night Football, Eli Manning revelou uma informação bastante inusitada sobre Stellato, apelidado de “viscoso” na época de faculdade. Peyton Manning, juntando-se à piada, concordou que o apelido parecia bastante adequado para Estreladoespecialmente devido ao seu elegante terno listrado e aparência de chapéu vintage durante o jogo dos Packers.

No entanto, Estrelado, surpreso com o apelido, respondeu com uma mistura de humor e desafio durante sua aparição no “Boomer & Gio” da WFAN. “Nunca ouvi esse apelido na minha vida”, expressou Stellato, rejeitando a sugestão com um comentário alegre sobre a reação de sua equipe jurídica. Ele então jogou o desafio de brincadeira para Peyton Manning, propondo um desafio de corrida de 40 jardas para acertar as contas.

Estreladoa resposta de não se limitou ao humor. Ele reservou um momento para destacar sua credibilidade profissional na NFL, destacando seu forte relacionamento com todos os 32 times. Seu golpe leve nos Mannings, sugerindo Peyton pode estar exagerando em filmes como ‘Goodfellas’, acrescentou um toque de humor à troca.

DeVito se tornou uma das maiores histórias da NFL

O agente, um Universidade Marista ex-aluno, teve motivos para comemorar na noite de segunda-feira. Seu cliente, Tommy DeVito, recentemente se tornou um herói local na área tri-estadual após um dramático field goal vencedor contra os Packers. DeVitoO heroísmo de não apenas levou seu time a uma série de vitórias, mas também causou um aumento nos pedidos de costeleta de frango em seu país. Nova Jersey bairro, uma prova de sua crescente popularidade.

Após a última vitória de sua equipe, DeVito compartilhou sua alegria, enfatizando o prazer de jogar e contribuindo para um resultado tão positivo. “Você gosta quando é um resultado como esse, certo? Gosto de estar em campo em qualquer jogada, não importa qual seja”, comentou DeVito, o tempo dirá se DeVito pode manter viva a sequência dos Giants.