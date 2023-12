O agente de Tommy DeVito, Sean Stellato, expressou sua icônica herança ítalo-americana com uma roupa de jogo viral

Fe no confronto de dezembro entre o Gigantes de Nova York e Santos de Nova Orleans fila para tirar fotos com Sean Stellato como se ele fosse o Papai Noel no shopping. Mas seu terno verde e vermelho que chamava a atenção não tinha nada a ver com o Natal.

Stellato, o agente do quarterback do New York Giants Tommy De Vitotornou-se uma sensação viral por suas roupas excêntricas, evocando a aura de um chefe da máfia com o estilo elegante de um agente de alto perfil.

A história por trás do terno verde de Sean Stellato

O traje personalizado desta semana representou uma grande conquista para Stellato na semana passada: sua introdução no Hall da Fama do Esporte Nacional Ítalo-Americano.Ele se juntou a um clube exclusivo ao lado de lendas como Joe Montana, Dan Marino e Joe DiMaggio.

Vestindo talvez o segundo mais famoso “Jaqueta verde“Nos esportes, Stellato ficou lotado de fotos depois de pedalar Costeletas Tommy‘incrível ascensão à fama da noite para o dia. Ele completou o corte lateral com uma gola alta branca, lenço de bolso vermelho e branco, joias de ouro e Jordan 11s. Ele manteve o toucado discreto, complementando o terno espalhafatoso com um clássico preto fedora.

Não espere que as roupas audaciosas acabem tão cedo. De acordo com Peter Schrager da NFL Network, o Agente cantor de Sinatra tem mais de 30 ternos personalizados.

A defesa do Saints trolla DeVito enquanto o Giants QB luta

Enquanto o agente de DeVito roubava os holofotes, o quarterback dos Giants teve um dia difícil em Nova Orleans. Costeletas Tommy foi demitido cinco vezes pela defesa do Saints, e claramente o atacante defensivo estava animado para devolver um pouco da atenção em seu rosto. Depois de um saco, Bryan Bresee fez um gesto com a mão italiana celebrar.

DeVito não conseguiu manter seu livro de histórias vivo com sua peça, mas Stellato fez questão de dar às câmeras um motivo para continuar acompanhando os dois famosos ítalo-americanos para o resto da temporada.