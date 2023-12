O ano de Deion Sanders sofre uma recessão: uma separação e duras críticas como treinador e pai

EUfoi há apenas alguns meses que Deion Sanders estava sendo anunciado como o salvador do Búfalos do Colorado, e por alguns jogadores do futebol universitário como um todo. Mas sua estrela brilhante começou a diminuir pouco depois.

O Colorado começou o ano vencendo TCU, vice-campeão nacional do ano anterior. Eles venceram mais dois jogos logo depois, com Sanders sendo considerado o Treinador do Ano e seu filho, Ela portacomo um potencial azarão de Heisman. Mas Colorado perdeu oito dos últimos nove jogos e as críticas começaram a chover.

Críticas duras a Deion Sanders

Após a derrota da equipe para Stanford, hot take machine e locutor da Blaze TV Jason Whitlock chegou ao ponto de chamá-lo de “falso bom“.

Porque temos nossas lentes de idolatria racial, não nos importamos com Travis Hunter. Tudo o que nos importa é Deion “Prime Time” porque somos groupies de Deion. E não nos importamos com quem será explorado em nome de Deion. Deion é o seu Deus, e você está bravo comigo porque ele não é meu deus. E você está bravo comigo porque estou lhe dizendo que você está adorando um falso deus.

Apesar do Colorado terminar a temporada 4-8Sanders foi nomeado Esportista do Ano pela Sports Illustrated por seu papel na revitalização do programa de futebol do Colorado. Parte dessa revitalização foi trazer uma tonelada de novos jogadorese deixando de lado os titulares.

Alguns dos jogadores que foram cortados do programa por Sanders se assumiram e falado duramente sobre a forma como Sanders o fez.

Xavier Smith: “Todos nós temos expectativas em relação a um treinador e sinto que essas expectativas não foram atendidas. Tudo que eu queria era que um treinador fosse honesto comigo e me desse uma oportunidade.”

Lucas Eckardt: “Todo o meu ressentimento é apenas pela liderança e pelos treinadores e tudo mais. Não tenho nenhuma raiva da equipe. Não pensei que eles iriam apenas nos obrigar a fazer toda aquela farsa… e depois nos chutar desligado.”

Eoghan Kerry: “Achei que ele viria, me orientaria e meio que me colocaria sob sua proteção, porque ele queria ver pessoas como eu, que cresceram com a mãe e são de ascendência afro-americana, se destacarem. , rejeitado, magoado. Não posso explicar por que ele fez isso. Só tenho que respeitar o que ele fez.

Embora esses depoimentos negativos dos jogadores tenham surgido, Whitlock também atacou o personagem de Sanders chamando-o de mau pai.

Vimos o quarterback daquele time correr e ser um idiota em campo, exibir sua riqueza e agir como um Johnny Manziel mimado, mimado e intitulado… E em nenhum momento durante toda a temporada a cabeça fez isso. o técnico colocou a culpa em seu quarterback. Ele é intocável, indiferente, invencível, petulante, tem direito e é mimado porque foi isso que seu pai permitiu.

Deion Sanders passa por uma separação

Em meio a todas essas críticas, também foi revelado que Sanders estava passando por um romper. Tracey Edmondsque estava junto com Deion desde 2012 e ficou noivo em 2019, anunciou a separação no dia 3 de dezembro.

Edmonds mencionou em seu anúncio que os dois decidiram mutuamente se separar mas continuem amigos. Sanders comentou com palavras de agradecimento e elogios.